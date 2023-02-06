Из Челябинской области 20 тонн грецких орехов отправили обратно в Казахстан

По документам орехи следовали к предпринимателю, который не имеет к ним отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из Челябинской области в Казахстан вернули более 20 тонн грецких орехов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинской таможни.

«Груз был выявлен в таможенном пункте „Бугристое“. Челябинские таможенники признали поставку фиктивной и возвратили транспорт с грецкими орехами на территорию Казахстана», — уточнил URA.RU пресс-секретарь челябинской таможни Александр Земсков.

По документам орехи следовали к предпринимателю в Волгоград. Выяснилось, что бизнесмен не занимается продажей продуктов и к орехам отношения не имеет.

За январь таможенники выявили 60 машин с признаками фиктивной поставки. Общий вес грузов оказался более 1100 тонн

«В основном это плодоовощная продукция. Легальность ее ввоза и безопасность не подтверждается как документами, так и заявляемыми характеристиками», — отметил URA.RU Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.