Помощники фельдшера будут трудоустроены в местных ФАПах, сообщила Ирина Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в феврале заканчивают обучение 24 медика по новой в регионе специальности — помощник фельдшера или младшая медсестра по уходу за больными. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в соцсетях.

«В феврале в нашем регионе заканчивает обучение первая группа помощников фельдшера. Или, как их еще называют, младшие медицинские сестры по уходу за больными. Это эксперимент, благодаря которому планируем решить две социальные задачи: трудоустраиваем местное население и ведем регулярное обслуживание пациентов», — рассказала Гехт в своем официальном telegram-канале.

Обучение проходит на базе Челябинского медицинского колледжа. За шесть недель студенты очно осваивают основные медицинские навыки. Затем следует 72 часа практики на рабочем месте и проверочные работы. При успешной сдаче итоговой аттестации представители новой специальности официально трудоустраиваются в местных ФАПах.

Гехт рассказала, что помощники фельдшера будут обходить пожилых и хронических больных, чтобы измерять давление, следить за приемом препарата и прочее. Это позволит выявлять тревожные сигналы и своевременно оказывать медпомощь.