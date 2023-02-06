06 февраля 2023

В Челябинске заканчивают обучение медики по новой специальности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов в Перинатальном центре и в лицее №11. Челябинск, гехт ирина, очки, маска медицинская
Помощники фельдшера будут трудоустроены в местных ФАПах, сообщила Ирина Гехт Фото:

В Челябинске в феврале заканчивают обучение 24 медика по новой в регионе специальности — помощник фельдшера или младшая медсестра по уходу за больными. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в соцсетях.

«В феврале в нашем регионе заканчивает обучение первая группа помощников фельдшера. Или, как их еще называют, младшие медицинские сестры по уходу за больными. Это эксперимент, благодаря которому планируем решить две социальные задачи: трудоустраиваем местное население и ведем регулярное обслуживание пациентов», — рассказала Гехт в своем официальном telegram-канале.

Обучение проходит на базе Челябинского медицинского колледжа. За шесть недель студенты очно осваивают основные медицинские навыки. Затем следует 72 часа практики на рабочем месте и проверочные работы. При успешной сдаче итоговой аттестации представители новой специальности официально трудоустраиваются в местных ФАПах.

Гехт рассказала, что помощники фельдшера будут обходить пожилых и хронических больных, чтобы измерять давление, следить за приемом препарата и прочее. Это позволит выявлять тревожные сигналы и своевременно оказывать медпомощь.

Чтобы получить новую специальность, обучающиеся должны освоить базовые навыки, пройти практику и сдать итоговую аттестацию
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В Челябинске в феврале заканчивают обучение 24 медика по новой в регионе специальности — помощник фельдшера или младшая медсестра по уходу за больными. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в соцсетях. «В феврале в нашем регионе заканчивает обучение первая группа помощников фельдшера. Или, как их еще называют, младшие медицинские сестры по уходу за больными. Это эксперимент, благодаря которому планируем решить две социальные задачи: трудоустраиваем местное население и ведем регулярное обслуживание пациентов», — рассказала Гехт в своем официальном telegram-канале. Обучение проходит на базе Челябинского медицинского колледжа. За шесть недель студенты очно осваивают основные медицинские навыки. Затем следует 72 часа практики на рабочем месте и проверочные работы. При успешной сдаче итоговой аттестации представители новой специальности официально трудоустраиваются в местных ФАПах. Гехт рассказала, что помощники фельдшера будут обходить пожилых и хронических больных, чтобы измерять давление, следить за приемом препарата и прочее. Это позволит выявлять тревожные сигналы и своевременно оказывать медпомощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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