06 февраля 2023

У пожилой пермячки под видом снятия порчи украли 650 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пенсионерка, пожилая женщина, женщина с палочкой
Пенсионерка доверилась мошенницам и лишилась всех накоплений Фото:

В Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.

«Псевдоврач сама достала пакет с деньгами в сумме 650 тысяч рублей. Завернув наличные в платок, она отдала его потерпевшей, сказала прижать к груди, а затем положить в шкаф и не трогать три дня», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Позже пенсионерка обнаружила в свертке вместо денег оказалась бумага.

Полиции удалось задержать одну из подозреваемых. Она находится под арестом в ожидании суда. Вторая мошенница пока в розыске.

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В Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления. «Псевдоврач сама достала пакет с деньгами в сумме 650 тысяч рублей. Завернув наличные в платок, она отдала его потерпевшей, сказала прижать к груди, а затем положить в шкаф и не трогать три дня», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Позже пенсионерка обнаружила в свертке вместо денег оказалась бумага. Полиции удалось задержать одну из подозреваемых. Она находится под арестом в ожидании суда. Вторая мошенница пока в розыске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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