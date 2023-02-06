У пожилой пермячки под видом снятия порчи украли 650 тысяч рублей

07 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Пенсионерка доверилась мошенницам и лишилась всех накоплений Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления. «Псевдоврач сама достала пакет с деньгами в сумме 650 тысяч рублей. Завернув наличные в платок, она отдала его потерпевшей, сказала прижать к груди, а затем положить в шкаф и не трогать три дня», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Позже пенсионерка обнаружила в свертке вместо денег оказалась бумага. Полиции удалось задержать одну из подозреваемых. Она находится под арестом в ожидании суда. Вторая мошенница пока в розыске.

В Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления. «Псевдоврач сама достала пакет с деньгами в сумме 650 тысяч рублей. Завернув наличные в платок, она отдала его потерпевшей, сказала прижать к груди, а затем положить в шкаф и не трогать три дня», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Позже пенсионерка обнаружила в свертке вместо денег оказалась бумага. Полиции удалось задержать одну из подозреваемых. Она находится под арестом в ожидании суда. Вторая мошенница пока в розыске.