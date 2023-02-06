В Екатеринбурге представлены стелы, которые установят на въездах в город. Фото

07 февраля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Стелы представили 7 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Музее архитектуры и дизайна Екатеринбурга показали пять рендеров стел, которые должны быть установлены на въездах в город. С презентацией выступил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов. «30-31 января прошел междисциплинарный студенческий хакатон, который проводился между нашими архитекторами и дизайнерами. В течение двух дней разрабатывали новые варианты пяти въездных стел, которые на каждом въезде в Екатеринбург должны будут разместиться. Десять команд», — передает корреспондент URA.RU слова Долгова. Он показал рендеры и чертежи стел, которые планируется разместить на въездах в город. Презентация проходила во время церемонии старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию Екатеринбурга. При этом Долгов подчеркнул, что жюри так и не смогло прийти к выводу, какую стелу стоит считать лучшей, поэтому они будут собираться повторно на этой неделе — в четверг или пятницу, чтобы «разложить все идеи по полочкам». Фото: ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов Фото: ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов Фото: ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов

В Музее архитектуры и дизайна Екатеринбурга показали пять рендеров стел, которые должны быть установлены на въездах в город. С презентацией выступил ректор Уральского архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова Александр Долгов. «30-31 января прошел междисциплинарный студенческий хакатон, который проводился между нашими архитекторами и дизайнерами. В течение двух дней разрабатывали новые варианты пяти въездных стел, которые на каждом въезде в Екатеринбург должны будут разместиться. Десять команд», — передает корреспондент URA.RU слова Долгова. Он показал рендеры и чертежи стел, которые планируется разместить на въездах в город. Презентация проходила во время церемонии старта музыкального фестиваля BACH-FEST и культурной программы к 300-летию Екатеринбурга. При этом Долгов подчеркнул, что жюри так и не смогло прийти к выводу, какую стелу стоит считать лучшей, поэтому они будут собираться повторно на этой неделе — в четверг или пятницу, чтобы «разложить все идеи по полочкам».