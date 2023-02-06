06 февраля 2023

Холдинг челябинского олигарха отказался раскрывать о себе сведения в США

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Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
«Мечел» Игоря Зюзина не будет раскрывать о себе данные в США Фото:

ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска объявил о намерении прекратить раскрытие о себе информации в США. Как сообщила пресс-служба «Мечела», вопрос касается обыкновенных и привилегированных акций.

«ПАО „Мечел“ сообщает о намерении прекратить регистрацию и свои обязательства по раскрытию информации в США в отношении своих обыкновенных и привилегированных акций. Действует в соответствии с законом о биржах США от 1934 года», — отмечается в заявлении холдинга.

В декабре 2022 года компания объявила о делистинге на Нью-Йоркской фондовой бирже США американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании. Уход с биржи инициирован американской стороной, уточнили в «Мечеле».

Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU отметил, что заявление «Мечела» сделано по формальным причинам. Ограничение информации в условиях прекращения торгов на Нью-Йоркской бирже вызвано юридическими требованиями. Более актуальным для холдинга, и в целом для промышленности, Гордеев считает перестройку структуры экономики с диверсификацией выпуска продукции и рынков сбыта.

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ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска объявил о намерении прекратить раскрытие о себе информации в США. Как сообщила пресс-служба «Мечела», вопрос касается обыкновенных и привилегированных акций. «ПАО „Мечел“ сообщает о намерении прекратить регистрацию и свои обязательства по раскрытию информации в США в отношении своих обыкновенных и привилегированных акций. Действует в соответствии с законом о биржах США от 1934 года», — отмечается в заявлении холдинга. В декабре 2022 года компания объявила о делистинге на Нью-Йоркской фондовой бирже США американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании. Уход с биржи инициирован американской стороной, уточнили в «Мечеле». Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU отметил, что заявление «Мечела» сделано по формальным причинам. Ограничение информации в условиях прекращения торгов на Нью-Йоркской бирже вызвано юридическими требованиями. Более актуальным для холдинга, и в целом для промышленности, Гордеев считает перестройку структуры экономики с диверсификацией выпуска продукции и рынков сбыта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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