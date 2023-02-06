Холдинг челябинского олигарха отказался раскрывать о себе сведения в США

07 февраля 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

«Мечел» Игоря Зюзина не будет раскрывать о себе данные в США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска объявил о намерении прекратить раскрытие о себе информации в США. Как сообщила пресс-служба «Мечела», вопрос касается обыкновенных и привилегированных акций. «ПАО „Мечел“ сообщает о намерении прекратить регистрацию и свои обязательства по раскрытию информации в США в отношении своих обыкновенных и привилегированных акций. Действует в соответствии с законом о биржах США от 1934 года», — отмечается в заявлении холдинга. В декабре 2022 года компания объявила о делистинге на Нью-Йоркской фондовой бирже США американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании. Уход с биржи инициирован американской стороной, уточнили в «Мечеле». Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU отметил, что заявление «Мечела» сделано по формальным причинам. Ограничение информации в условиях прекращения торгов на Нью-Йоркской бирже вызвано юридическими требованиями. Более актуальным для холдинга, и в целом для промышленности, Гордеев считает перестройку структуры экономики с диверсификацией выпуска продукции и рынков сбыта.

ПАО «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска объявил о намерении прекратить раскрытие о себе информации в США. Как сообщила пресс-служба «Мечела», вопрос касается обыкновенных и привилегированных акций. «ПАО „Мечел“ сообщает о намерении прекратить регистрацию и свои обязательства по раскрытию информации в США в отношении своих обыкновенных и привилегированных акций. Действует в соответствии с законом о биржах США от 1934 года», — отмечается в заявлении холдинга. В декабре 2022 года компания объявила о делистинге на Нью-Йоркской фондовой бирже США американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании. Уход с биржи инициирован американской стороной, уточнили в «Мечеле». Челябинский экономист Сергей Гордеев в разговоре с URA.RU отметил, что заявление «Мечела» сделано по формальным причинам. Ограничение информации в условиях прекращения торгов на Нью-Йоркской бирже вызвано юридическими требованиями. Более актуальным для холдинга, и в целом для промышленности, Гордеев считает перестройку структуры экономики с диверсификацией выпуска продукции и рынков сбыта.