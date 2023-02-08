Командир «Русского Легиона» заявил о риске самопроизвольной демобилизации ВСУ

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Официальный сайт президента Украины, украинские солдаты
Большинство военный ВСУ были насильно мобилизованы, сказал Сергей Фомченков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ вынуждены создавать отряды из идейных украинцев, предотвращающие бегство бойцов с поля боя, чтобы избежать полной демобилизации армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.

«Надо понимать, что граждан Украины с промытыми мозгами, готовых класть свои жизни за „незалежную“ становится все меньше ввиду естественной убыли в результате боевых действий. Подавляющее число военнослужащих ВСУ — это плохо обученные и насильно мобилизованные граждане Украины, которые не хотят умирать за Зеленского. Поэтому при первой возможности они готовы покинуть свои позиции. И командованию ВСУ не остается ничего другого, как формировать заградотряды из „идейных“ укропатриотов. Иначе фронт давно бы развалился, и украинская армия сама по себе бы демобилизовалась», — сказал Сергей Фомченков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы пытаются вывести из строя технику, чтобы избежать перебросок частей в зону активных боевых действий. Так, в боях за Бахмут ВСУ теряет до 200 человек в сутки, сообщал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

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ВСУ вынуждены создавать отряды из идейных украинцев, предотвращающие бегство бойцов с поля боя, чтобы избежать полной демобилизации армии. Об этом в разговоре с URA.RU заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. «Надо понимать, что граждан Украины с промытыми мозгами, готовых класть свои жизни за „незалежную“ становится все меньше ввиду естественной убыли в результате боевых действий. Подавляющее число военнослужащих ВСУ — это плохо обученные и насильно мобилизованные граждане Украины, которые не хотят умирать за Зеленского. Поэтому при первой возможности они готовы покинуть свои позиции. И командованию ВСУ не остается ничего другого, как формировать заградотряды из „идейных“ укропатриотов. Иначе фронт давно бы развалился, и украинская армия сама по себе бы демобилизовалась», — сказал Сергей Фомченков. Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы пытаются вывести из строя технику, чтобы избежать перебросок частей в зону активных боевых действий. Так, в боях за Бахмут ВСУ теряет до 200 человек в сутки, сообщал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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