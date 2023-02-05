Военкор Коц: в Бахмуте ВСУ теряют до 200 человек в сутки

06 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Точный подсчет потерь произвести сложно из-за высокой интенсивности боев за город Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (Бахмут) ежесуточно теряют до 200 человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление», — заявил Андрей Коц. При этом точный подсчет привести сложно, так как в городе ведутся активные боевые столкновения, отметил собеседник агентства. «Подсчитать невозможно ни украинской стороне, ни нашей, потому что многие тела не удается оттуда вывезти из-за слишком высокой интенсивности боевых действий. Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — заключил он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе проходят тяжелейшие бои. ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (Бахмут) ежесуточно теряют до 200 человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление», — заявил Андрей Коц. При этом точный подсчет привести сложно, так как в городе ведутся активные боевые столкновения, отметил собеседник агентства. «Подсчитать невозможно ни украинской стороне, ни нашей, потому что многие тела не удается оттуда вывезти из-за слишком высокой интенсивности боевых действий. Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — заключил он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе проходят тяжелейшие бои. ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами.