05 февраля 2023

Военкор Коц: в Бахмуте ВСУ теряют до 200 человек в сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Точный подсчет потерь произвести сложно из-за высокой интенсивности боев за город Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (Бахмут) ежесуточно теряют до 200 человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление», — заявил Андрей Коц.

При этом точный подсчет привести сложно, так как в городе ведутся активные боевые столкновения, отметил собеседник агентства. «Подсчитать невозможно ни украинской стороне, ни нашей, потому что многие тела не удается оттуда вывезти из-за слишком высокой интенсивности боевых действий. Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — заключил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе проходят тяжелейшие бои. ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Артемовск (Бахмут) ежесуточно теряют до 200 человек. Такую оценку в разговоре с URA.RU дал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Я оцениваю потери ВСУ в Артемовске, учитывая примерный масштаб артиллерии, которая там сосредоточена. Потери ВСУ составляют 100-150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление», — заявил Андрей Коц. При этом точный подсчет привести сложно, так как в городе ведутся активные боевые столкновения, отметил собеседник агентства. «Подсчитать невозможно ни украинской стороне, ни нашей, потому что многие тела не удается оттуда вывезти из-за слишком высокой интенсивности боевых действий. Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — заключил он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе проходят тяжелейшие бои. ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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