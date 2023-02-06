В Екатеринбурге три ребенка заболели смертельно опасной инфекцией

Врачи нашли у троих екатеринбургских детей признаки смертельно опасной кори. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлены 3 случая заболевания корью среди детей. Все заболевшие проживают в одной семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что один диагноз подтвержден, а два другие еще проверяются.
По предварительной информации, заболевание пришло из Таджикистана, однако эта информация будет проверена. Дети госпитализированы, а люди, которые контактировали с ними, отправлены на карантин. На местах, где прибывали зараженные, будет проведена вакцинация.
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