В Екатеринбурге три ребенка заболели смертельно опасной инфекцией

07 февраля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

В Роспотребнадзоре проверяют, кто еще мог заразиться корью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врачи нашли у троих екатеринбургских детей признаки смертельно опасной кори. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлены 3 случая заболевания корью среди детей. Все заболевшие проживают в одной семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что один диагноз подтвержден, а два другие еще проверяются. По предварительной информации, заболевание пришло из Таджикистана, однако эта информация будет проверена. Дети госпитализированы, а люди, которые контактировали с ними, отправлены на карантин. На местах, где прибывали зараженные, будет проведена вакцинация.

Врачи нашли у троих екатеринбургских детей признаки смертельно опасной кори. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлены 3 случая заболевания корью среди детей. Все заболевшие проживают в одной семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что один диагноз подтвержден, а два другие еще проверяются. По предварительной информации, заболевание пришло из Таджикистана, однако эта информация будет проверена. Дети госпитализированы, а люди, которые контактировали с ними, отправлены на карантин. На местах, где прибывали зараженные, будет проведена вакцинация.