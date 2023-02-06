06 февраля 2023

В Екатеринбурге три ребенка заболели смертельно опасной инфекцией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
В Роспотребнадзоре проверяют, кто еще мог заразиться корью Фото:

Врачи нашли у троих екатеринбургских детей признаки смертельно опасной кори. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлены 3 случая заболевания корью среди детей. Все заболевшие проживают в одной семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что один диагноз подтвержден, а два другие еще проверяются.

По предварительной информации, заболевание пришло из Таджикистана, однако эта информация будет проверена. Дети госпитализированы, а люди, которые контактировали с ними, отправлены на карантин. На местах, где прибывали зараженные, будет проведена вакцинация.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Врачи нашли у троих екатеринбургских детей признаки смертельно опасной кори. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Железнодорожном районе Екатеринбурга выявлены 3 случая заболевания корью среди детей. Все заболевшие проживают в одной семье», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Там отметили, что один диагноз подтвержден, а два другие еще проверяются. По предварительной информации, заболевание пришло из Таджикистана, однако эта информация будет проверена. Дети госпитализированы, а люди, которые контактировали с ними, отправлены на карантин. На местах, где прибывали зараженные, будет проведена вакцинация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...