Звезда ТНТ выступит на сцене ресторана нового формата в Нижневартовске

В Нижневартовске на сцене Brooklyn Bowl выступит звезда ТНТ Андрей Атлас

07 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 26 февраля (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля, говорится на официальном сайте ресторана. «Приглашаем на первое в этом году, юмористическое явление в Нижневартовске! На сцене популярного заведения города, уже во второй раз пройдет культовое комедийное шоу, а главным его гостем и исполнителем сольной программы станет постоянный резидент телевизионного стендапа, участник „Roast баттла“, а также шоу „Прожарка“ Андрей Атлас, город Москва, телеканал ТНТ», — говорится в афише. Согласно информации на сайте бронирования, стоимость билетов на концерт Атласа начинается с 1,5 тысяч рублей. Лучшие же места возле сцены обойдутся в 2700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало об открытии в Нижневартовске первого ресторана Brooklyn Bowl. Тогда на сцене выступал комик Стас Старовойтов. Сама сеть позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни.

В Нижневартовске (ХМАО) на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля, говорится на официальном сайте ресторана. «Приглашаем на первое в этом году, юмористическое явление в Нижневартовске! На сцене популярного заведения города, уже во второй раз пройдет культовое комедийное шоу, а главным его гостем и исполнителем сольной программы станет постоянный резидент телевизионного стендапа, участник „Roast баттла“, а также шоу „Прожарка“ Андрей Атлас, город Москва, телеканал ТНТ», — говорится в афише. Согласно информации на сайте бронирования, стоимость билетов на концерт Атласа начинается с 1,5 тысяч рублей. Лучшие же места возле сцены обойдутся в 2700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало об открытии в Нижневартовске первого ресторана Brooklyn Bowl. Тогда на сцене выступал комик Стас Старовойтов. Сама сеть позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни.