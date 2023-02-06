06 февраля 2023

Звезда ТНТ выступит на сцене ресторана нового формата в Нижневартовске

В Нижневартовске на сцене Brooklyn Bowl выступит звезда ТНТ Андрей Атлас
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый стендап-клуб
Концерт состоится 26 февраля (архивное фото) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля, говорится на официальном сайте ресторана.

«Приглашаем на первое в этом году, юмористическое явление в Нижневартовске! На сцене популярного заведения города, уже во второй раз пройдет культовое комедийное шоу, а главным его гостем и исполнителем сольной программы станет постоянный резидент телевизионного стендапа, участник „Roast баттла“, а также шоу „Прожарка“ Андрей Атлас, город Москва, телеканал ТНТ», — говорится в афише.

Согласно информации на сайте бронирования, стоимость билетов на концерт Атласа начинается с 1,5 тысяч рублей. Лучшие же места возле сцены обойдутся в 2700 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало об открытии в Нижневартовске первого ресторана Brooklyn Bowl. Тогда на сцене выступал комик Стас Старовойтов. Сама сеть позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни.

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В Нижневартовске (ХМАО) на сцене боулинг-ресторана нового формата Brooklyn Bowl выступит стендап-комик и звезда шоу «Прожарка» телеканала ТНТ Андрей Атлас. Концерт состоится 26 февраля, говорится на официальном сайте ресторана. «Приглашаем на первое в этом году, юмористическое явление в Нижневартовске! На сцене популярного заведения города, уже во второй раз пройдет культовое комедийное шоу, а главным его гостем и исполнителем сольной программы станет постоянный резидент телевизионного стендапа, участник „Roast баттла“, а также шоу „Прожарка“ Андрей Атлас, город Москва, телеканал ТНТ», — говорится в афише. Согласно информации на сайте бронирования, стоимость билетов на концерт Атласа начинается с 1,5 тысяч рублей. Лучшие же места возле сцены обойдутся в 2700 рублей. Ранее URA.RU рассказывало об открытии в Нижневартовске первого ресторана Brooklyn Bowl. Тогда на сцене выступал комик Стас Старовойтов. Сама сеть позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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