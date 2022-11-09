В ХМАО откроют первый ресторан нового формата сети из Тюмени

В Нижневартовске откроют первый ресторан нового формата сети Brooklyn Bowl из Тюмени

09 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Открытие заведения в Нижневартовске планируется 24 ноября Фото: Brooklyn Bowl В Нижневартовске готовят к открытию боулинг-ресторан нового формата Brooklyn Bowl сети из Тюмени. Официально заведение должно начать работать 24 ноября. Об этом сообщили в самой компании. «Дата официального открытия известна! И это 24 ноября. Тебя ждет настоящий рок-н-ролл, авторская кухня и StandUp Стаса Старовойтова. Собрали лучшие шутки, взбили диванчики и готовимся показать, на что способен „Бруклин“», — говорится в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте». Согласно описанию, Brooklyn Bowl позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни. Сейчас заведения под брендом Brooklyn Bowl, согласно информации на официальном сайте, работают в Тюмени и Ижевске. Ресторан в Нижневартовске станет первым в ХМАО и будет находиться в торговом центре «Югра молл». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске появятся рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года.

В Нижневартовске готовят к открытию боулинг-ресторан нового формата Brooklyn Bowl сети из Тюмени. Официально заведение должно начать работать 24 ноября. Об этом сообщили в самой компании. «Дата официального открытия известна! И это 24 ноября. Тебя ждет настоящий рок-н-ролл, авторская кухня и StandUp Стаса Старовойтова. Собрали лучшие шутки, взбили диванчики и готовимся показать, на что способен „Бруклин“», — говорится в группе заведения в социальной сети «ВКонтакте». Согласно описанию, Brooklyn Bowl позиционирует работу своих заведений, как абсолютно новый формат отдыха и развлечения благодаря совмещению боулинга и авторской кухни. Сейчас заведения под брендом Brooklyn Bowl, согласно информации на официальном сайте, работают в Тюмени и Ижевске. Ресторан в Нижневартовске станет первым в ХМАО и будет находиться в торговом центре «Югра молл». Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте и Нижневартовске появятся рестораны паназиатской кухни TomYumBar. Открытие заведений планируется в начале 2023 года.