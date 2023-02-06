В Перми Сбербанк наказали за незаконную рекламу

Пермское УФАС оштрафовало ПАО «Сбербанк» за слоган на рекламном щите

07 февраля 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

ПАО «Сбербанк» выплатит 400 тысяч рублей штрафа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермское управление антимонопольной службы оштрафовало Сбербанк за рекламный щит, в слогане на котором эксперты увидели нарушение закона о рекламе. Как пояснили в УФАС, претензии вызвала надпись «Сбер Прайм+ Самая выгодная подписка». «Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „самый“, „лучший“, „первый“, возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В указанной рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение», — говорится на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В итоге реклама ПАО «Сбербанк» признана ненадлежащей. Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Пермское управление антимонопольной службы оштрафовало Сбербанк за рекламный щит, в слогане на котором эксперты увидели нарушение закона о рекламе. Как пояснили в УФАС, претензии вызвала надпись «Сбер Прайм+ Самая выгодная подписка». «Использование в рекламе сравнительной характеристики путем употребления слов „самый“, „лучший“, „первый“, возможно в том случае, если указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В указанной рекламе употреблялась фраза „самая выгодная“, при этом отсутствовали критерии, по которым производится сравнение», — говорится на странице Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В итоге реклама ПАО «Сбербанк» признана ненадлежащей. Организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей.