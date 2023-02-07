Россияне поддержали Костомарова в соцсетях

07 февраля 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Россияне переживают за состояние и благополучие Романа Костомарова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские пользователи выступили с поддержкой олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Слова поддержки они выразили в соцсети ВКонтакте, в ответ на новости о том, что фигуристу ампутировали две стопы. «Роман, крепись!», — написала пользовательница Рита Авдеева. К ней присоединилась и Нина Гребнева-Мошкова. Она пожелала здоровья и сил чемпиону. «Очень жаль. Крепись Дай Бог здоровья, сил. Все будет хорошо. Только живи!», — написала женщина. Также добрые слова высказала и Юлия Сухова. «Очень жаль! Талантливый танцор! <…> Дай Бог выздоровления. И сил», — подытожила девушка. А пользовательница Светлана Соколова пожелала, чтобы врачи сделали все возможное для помощи Костомарову. «Как жаль! Такой шикарный спортсмен. Мужчина! Сделайте все, что возможно!», — написала Соколова. «Как птице отрезать крылья», — провела аналогию Юлия Носова. Ранее сообщалось, что 10 января олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию. Далее сообщилось, что у Костомарова развилась гангрена и есть вероятность, что спортсмену потребуется ампутация. По итогу ему ампутировали две стопы. Пользователи переживают за Костомарова Скрин ВКонтакте Россияне желают Костомарову сил Скрин ВКонтакте Пользователи в соцсетях призывают медиков сделать все возможное, чтобы сохранить здоровье Роману Костомарову Скрин ВКонтакте

Российские пользователи выступили с поддержкой олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Слова поддержки они выразили в соцсети ВКонтакте, в ответ на новости о том, что фигуристу ампутировали две стопы. «Роман, крепись!», — написала пользовательница Рита Авдеева. К ней присоединилась и Нина Гребнева-Мошкова. Она пожелала здоровья и сил чемпиону. «Очень жаль. Крепись Дай Бог здоровья, сил. Все будет хорошо. Только живи!», — написала женщина. Также добрые слова высказала и Юлия Сухова. «Очень жаль! Талантливый танцор! <…> Дай Бог выздоровления. И сил», — подытожила девушка. А пользовательница Светлана Соколова пожелала, чтобы врачи сделали все возможное для помощи Костомарову. «Как жаль! Такой шикарный спортсмен. Мужчина! Сделайте все, что возможно!», — написала Соколова. «Как птице отрезать крылья», — провела аналогию Юлия Носова. Ранее сообщалось, что 10 января олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию. Далее сообщилось, что у Костомарова развилась гангрена и есть вероятность, что спортсмену потребуется ампутация. По итогу ему ампутировали две стопы.