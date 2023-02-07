Психолог поделился самым эффективным способом для снятия стресса

Психолог Некрасов: оргазм — это самое сильное средство для снятия напряжения
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Заседание президиума правительства. Екатеринбург, киселев виктор, головная боль
Чтобы снять внезапный стресс, может помочь контрастный душ или мат, сообщил Анатолий Некрасов Фото:

Эффективным способом для борьбы со стрессом и снятия напряжения является оргазм. Об этом рассказал психолог, специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов.

«Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. <…> Но оргазм — это самое сильное средство», — пояснил Анатолий Некрасов в интервью Pravda.Ru. Кроме того, уточнил Некрасов, стресс легче переносить в семье. По его мнению, если мужская и женская энергии грамотно взаимодействуют друг с другом, то это мощнейшее средство для снятия напряжения.

Также специалист поделился способами для снятия внезапного стресса. С этим может помочь контрастный пятиминутный душ, а также мат. Некрасов уточнил, что некоторые люди используют крепкое словцо, в критической ситуации и оно действительно снимает напряжение. Также специалист посоветовал в морально тяжелой ситуации послушать любимую музыку, посмотреть фильм или смешное видео в интернете. Это поспособствует разрядке.

Также психолог рассказал, как не нужно снимать стресс. Не стоит заедать стресс едой, а также необходимо воздержаться от алкоголя.

Ранее директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова рассказала о полезных свойствах ненормативной лексики. По мнению специалистов из Екатеринбурга, мат помогает человеку наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Также клинический психолог Роман Сухинин говорил о необходимости прислушиваться к себе и отстаивать личные границы, пишут «Дни.ру». Кроме того, стрессу может способствовать затяжное одиночеству, рассказал клинический психолог Антон Поляков «Национальной службе новостей».

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Эффективным способом для борьбы со стрессом и снятия напряжения является оргазм. Об этом рассказал психолог, специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов. «Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. <…> Но оргазм — это самое сильное средство», — пояснил Анатолий Некрасов в интервью Pravda.Ru. Кроме того, уточнил Некрасов, стресс легче переносить в семье. По его мнению, если мужская и женская энергии грамотно взаимодействуют друг с другом, то это мощнейшее средство для снятия напряжения. Также специалист поделился способами для снятия внезапного стресса. С этим может помочь контрастный пятиминутный душ, а также мат. Некрасов уточнил, что некоторые люди используют крепкое словцо, в критической ситуации и оно действительно снимает напряжение. Также специалист посоветовал в морально тяжелой ситуации послушать любимую музыку, посмотреть фильм или смешное видео в интернете. Это поспособствует разрядке. Также психолог рассказал, как не нужно снимать стресс. Не стоит заедать стресс едой, а также необходимо воздержаться от алкоголя. Ранее директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова рассказала о полезных свойствах ненормативной лексики. По мнению специалистов из Екатеринбурга, мат помогает человеку наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Также клинический психолог Роман Сухинин говорил о необходимости прислушиваться к себе и отстаивать личные границы, пишут «Дни.ру». Кроме того, стрессу может способствовать затяжное одиночеству, рассказал клинический психолог Антон Поляков «Национальной службе новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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