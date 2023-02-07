Психолог поделился самым эффективным способом для снятия стресса

Психолог Некрасов: оргазм — это самое сильное средство для снятия напряжения

07 февраля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Чтобы снять внезапный стресс, может помочь контрастный душ или мат, сообщил Анатолий Некрасов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Эффективным способом для борьбы со стрессом и снятия напряжения является оргазм. Об этом рассказал психолог, специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов. «Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. <…> Но оргазм — это самое сильное средство», — пояснил Анатолий Некрасов в интервью Pravda.Ru. Кроме того, уточнил Некрасов, стресс легче переносить в семье. По его мнению, если мужская и женская энергии грамотно взаимодействуют друг с другом, то это мощнейшее средство для снятия напряжения. Также специалист поделился способами для снятия внезапного стресса. С этим может помочь контрастный пятиминутный душ, а также мат. Некрасов уточнил, что некоторые люди используют крепкое словцо, в критической ситуации и оно действительно снимает напряжение. Также специалист посоветовал в морально тяжелой ситуации послушать любимую музыку, посмотреть фильм или смешное видео в интернете. Это поспособствует разрядке. Также психолог рассказал, как не нужно снимать стресс. Не стоит заедать стресс едой, а также необходимо воздержаться от алкоголя. Ранее директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова рассказала о полезных свойствах ненормативной лексики. По мнению специалистов из Екатеринбурга, мат помогает человеку наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Также клинический психолог Роман Сухинин говорил о необходимости прислушиваться к себе и отстаивать личные границы, пишут «Дни.ру». Кроме того, стрессу может способствовать затяжное одиночеству, рассказал клинический психолог Антон Поляков «Национальной службе новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эффективным способом для борьбы со стрессом и снятия напряжения является оргазм. Об этом рассказал психолог, специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов. «Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. <…> Но оргазм — это самое сильное средство», — пояснил Анатолий Некрасов в интервью Pravda.Ru. Кроме того, уточнил Некрасов, стресс легче переносить в семье. По его мнению, если мужская и женская энергии грамотно взаимодействуют друг с другом, то это мощнейшее средство для снятия напряжения. Также специалист поделился способами для снятия внезапного стресса. С этим может помочь контрастный пятиминутный душ, а также мат. Некрасов уточнил, что некоторые люди используют крепкое словцо, в критической ситуации и оно действительно снимает напряжение. Также специалист посоветовал в морально тяжелой ситуации послушать любимую музыку, посмотреть фильм или смешное видео в интернете. Это поспособствует разрядке. Также психолог рассказал, как не нужно снимать стресс. Не стоит заедать стресс едой, а также необходимо воздержаться от алкоголя. Ранее директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова рассказала о полезных свойствах ненормативной лексики. По мнению специалистов из Екатеринбурга, мат помогает человеку наладить отношения в рабочем коллективе и повзрослеть. Также клинический психолог Роман Сухинин говорил о необходимости прислушиваться к себе и отстаивать личные границы, пишут «Дни.ру». Кроме того, стрессу может способствовать затяжное одиночеству, рассказал клинический психолог Антон Поляков «Национальной службе новостей».