Депутат Госдумы: Россия доказала свою ценность перед Apple

07 февраля 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Apple выполнила предписания ФАС России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Корпорация Apple выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы России по делу с «Лабораторией Касперского», тем самым показав, что Россия имеет высокую ценность в мире IT-технологий. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В 2020 году, по заявлению «Лаборатории Касперского», ФАС России установила, что Apple нарушили антимонопольное законодательство и выдал предписание об устранении нарушений. Было установлено, что компания ограничивала возможности для разработки приложений родительского контроля. Это совпало с выходом продукта Apple «Screen time» (Экранное время). Приложение обладает сходным функционалом. С 21 октября 2022 года действует дополнительное соглашение Apple к DPLA, которое исключает недопуск приложений для российских разработчиков. «Это результат долгой и кропотливой работы государственного ведомства по отстаиванию интересов российских компаний, созданию для них равных конкурентных преимуществ, в том числе на международных рынках. Также это сигнал тем пессимистам, которые думают, что западному бигтеху российский закон не писан. То, что Apple выполнила предписание ФАС означает, что наш рынок по-прежнему представляет ценность и интерес для западных IT -гигантов, а диалог с нашими регуляторами не только возможен, но и имеет перспективы», — подчеркнул Антон Горелкин. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов добавил, что Apple готовы были идти на урегулирование конфликта, дабы избежать санкций. «Иностранные ИТ-гиганты не заинтересованы в развитии российских разработчиков. То, что Apple все же выполнила предписание ФАС об устранении нарушений, — хороший знак. Он еще раз доказывает, что российский рынок ценен и прибылен для иностранных ИТ-гигантов. И корпорация готова в конечном счете идти на сотрудничество с российским регулятором, чтобы избежать санкций. Подобное было в июле 2022 года. Чтобы избежать санкций, компания разрешила использование сторонних платежных систем в App Store в Южной Корее», — объяснил Горелкин. По мнению собеседника агентства, отстаивание прав с магазинами приложений App Store и Google Play является общемировым трендом. «Антимонопольная борьба с магазинами приложений App Store и Google Play — общемировой тренд. В январе этого года ФАС оштрафовал Apple на 1,12 млрд рублей. Речь идет о запрете для разработчиков мобильных приложений для iPhone информировать пользователях о сторонних методах оплаты. Google в аналогичной ситуации пошла на встречу ФАС и удовлетворила ее требования», — отметил он. В «Лаборатории Касперского» URA.RU ответили, что новые конкурентоспособные условия Apple позволят создавать разработчикам продукты, способные защитить пользователей. «„Лаборатория Касперского“ уверена, что прогресс возможен только в рамках здоровой конкуренции. Новые условия, предоставленные компанией Apple сторонним разработчикам, позволят им создавать продукты для защиты пользователей и продолжать взаимовыгодное сотрудничество с компанией. Что будет способствовать развитию IT-индустрии в целом», — заявили в компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Корпорация Apple выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы России по делу с «Лабораторией Касперского», тем самым показав, что Россия имеет высокую ценность в мире IT-технологий. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. В 2020 году, по заявлению «Лаборатории Касперского», ФАС России установила, что Apple нарушили антимонопольное законодательство и выдал предписание об устранении нарушений. Было установлено, что компания ограничивала возможности для разработки приложений родительского контроля. Это совпало с выходом продукта Apple «Screen time» (Экранное время). Приложение обладает сходным функционалом. С 21 октября 2022 года действует дополнительное соглашение Apple к DPLA, которое исключает недопуск приложений для российских разработчиков. «Это результат долгой и кропотливой работы государственного ведомства по отстаиванию интересов российских компаний, созданию для них равных конкурентных преимуществ, в том числе на международных рынках. Также это сигнал тем пессимистам, которые думают, что западному бигтеху российский закон не писан. То, что Apple выполнила предписание ФАС означает, что наш рынок по-прежнему представляет ценность и интерес для западных IT -гигантов, а диалог с нашими регуляторами не только возможен, но и имеет перспективы», — подчеркнул Антон Горелкин. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов добавил, что Apple готовы были идти на урегулирование конфликта, дабы избежать санкций. «Иностранные ИТ-гиганты не заинтересованы в развитии российских разработчиков. То, что Apple все же выполнила предписание ФАС об устранении нарушений, — хороший знак. Он еще раз доказывает, что российский рынок ценен и прибылен для иностранных ИТ-гигантов. И корпорация готова в конечном счете идти на сотрудничество с российским регулятором, чтобы избежать санкций. Подобное было в июле 2022 года. Чтобы избежать санкций, компания разрешила использование сторонних платежных систем в App Store в Южной Корее», — объяснил Горелкин. По мнению собеседника агентства, отстаивание прав с магазинами приложений App Store и Google Play является общемировым трендом. «Антимонопольная борьба с магазинами приложений App Store и Google Play — общемировой тренд. В январе этого года ФАС оштрафовал Apple на 1,12 млрд рублей. Речь идет о запрете для разработчиков мобильных приложений для iPhone информировать пользователях о сторонних методах оплаты. Google в аналогичной ситуации пошла на встречу ФАС и удовлетворила ее требования», — отметил он. В «Лаборатории Касперского» URA.RU ответили, что новые конкурентоспособные условия Apple позволят создавать разработчикам продукты, способные защитить пользователей. «„Лаборатория Касперского“ уверена, что прогресс возможен только в рамках здоровой конкуренции. Новые условия, предоставленные компанией Apple сторонним разработчикам, позволят им создавать продукты для защиты пользователей и продолжать взаимовыгодное сотрудничество с компанией. Что будет способствовать развитию IT-индустрии в целом», — заявили в компании.