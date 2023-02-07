Власти Перми хотят открыть авиарейсы в Чечню

Пермские власти предложили Nordwind открыть cубсидируемые прямые рейсы в Грозный

Пермские власти предложили Nordwind открыть рейсы в Чечню Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Региональные власти предложили авиаперевозчику пермского аэропорта Nordwind открыть cубсидируемые прямые рейсы в ряд городов, в том числе в Грозный. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на несколько источников в авиационной отрасли и правительстве края.

«В документе руководству авиакомпании предлагается рассмотреть возможность открыть прямые рейсы из Перми в несколько российских городов, в том числе Грозный и Иркутск. Как говорят собеседники, официального ответа на обращение перевозчик пока не дал. Замгендиректора авиакомпании Антон Маттис не исключает, что маршрут от Перми до Грозного может появиться в будущем, но пока перевозчик намерен проанализировать, как будет „раскатываться“ рейс Казань—Грозный, который был запущен прошлой осенью», — передает издание.

В пресс-службе регионального минтранса официально по этому поводу пока не ответили. Издание, ссылаясь также на источники, близкие к перевозчику, передает, что открывать маршрут из Пермского края в Чечню пока экономически нецелесообразно.

Сейчас Nordwind выполняет полеты из аэропорта «Пермь» в 7 городов (Астрахань, Санкт-Петербург, Сочи, Мурманск, Нижний Новгород, Владикавказ и Калининград). В этом году перевозчик откроет маршруты до Махачкалы и Минска.