Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками.
Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.
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Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками. Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.