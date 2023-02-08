Байден назвал СВО «испытанием века» для США

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Спецоперация стала большим испытанием для мира в целом, заявил Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками.

Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.

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Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками. Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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