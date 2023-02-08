Байден назвал СВО «испытанием века» для США

08 февраля 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

Спецоперация стала большим испытанием для мира в целом, заявил Джо Байден Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома . Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками. Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.

Спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Спецоперация на Украине стала испытанием на века для США и мира в целом», — цитирует Байдена официальный сайт Белого дома. Он добавил, что по теме поддержки украинской власти и противодействии СВО политические силы Вашингтона сохраняют единство. Возможность противостоять действиям России стала реальной благодаря объединению Североатлантического альянса (НАТО) и выстраиванию коалиции США со своими союзниками. Ранее бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер назвала три главные ошибки президента США в своей политике по отношению к Украине. Среди них она указала ошибочную стратегию, низкую степень боевой готовности, а также непонимание современной методики противостояний.