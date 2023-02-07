В США назвали три главных ошибки Байдена по отношению к Украине

Fox News: план Байдена по Украине провалился и приведет к краху США

07 февраля 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Джо Байден демонстрировал понимание ситуации, но потом резко сменил стратегию, что стало для него ошибкой, заявила ебекка Коффлер Фото: Official White House / Adam Schultz Неправильная стратегия, непонимание современных методов борьбы и снижение боеготовности на фоне столкновения с Китаем — основные ошибки, которые совершил президент США Джо Байден, поддерживая Украину. Об этом сообщает президент Doctrine & Strategy Consulting, бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер. «Байден демонстрировал четкое понимание опасности вооружения украинцев до зубов, когда упоминал о возможности Армагеддона. И то, что еще несколько недель назад казалось запретным, теперь направляется в Киев. Что движет рискованным поведением Байдена?» — задается вопросом Ребекка Коффлер на телеканале Fox News. Говоря об изменчивом поведении американского президента, автор подытоживает, что Байден находится в шатком положении. Неправильная стратегия, связанная с изменчивым поведением — это первая ошибка, уточняет телеканал. Вторая ошибка, по мнению журналистки, это непонимание Байденом реального положения дел на поле боя. Автор подчеркивает, что команда Байдена наивно полагает, что танки «Abrams» изменят динамику поля боя. «Но [президент РФ Владимир] Путин не дебил. Россия не воюет симметрично», — уточняет Коффлер. Последняя ошибка Байдена, подчеркивает Fox News, связана с тем, что постоянная поддержка Украины представляет серьезную угрозу для безопасности США, подрывая боеспособность страны. Вашингтон показывает неготовность к конфликту с Китаем. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине после начала спецоперации РФ с 24 февраля. Например, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее, бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что поддержка Украины в виде танков со стороны США — это только видимость помощи, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неправильная стратегия, непонимание современных методов борьбы и снижение боеготовности на фоне столкновения с Китаем — основные ошибки, которые совершил президент США Джо Байден, поддерживая Украину. Об этом сообщает президент Doctrine & Strategy Consulting, бывший офицер разведки РУМО Ребекка Коффлер. «Байден демонстрировал четкое понимание опасности вооружения украинцев до зубов, когда упоминал о возможности Армагеддона. И то, что еще несколько недель назад казалось запретным, теперь направляется в Киев. Что движет рискованным поведением Байдена?» — задается вопросом Ребекка Коффлер на телеканале Fox News. Говоря об изменчивом поведении американского президента, автор подытоживает, что Байден находится в шатком положении. Неправильная стратегия, связанная с изменчивым поведением — это первая ошибка, уточняет телеканал. Вторая ошибка, по мнению журналистки, это непонимание Байденом реального положения дел на поле боя. Автор подчеркивает, что команда Байдена наивно полагает, что танки «Abrams» изменят динамику поля боя. «Но [президент РФ Владимир] Путин не дебил. Россия не воюет симметрично», — уточняет Коффлер. Последняя ошибка Байдена, подчеркивает Fox News, связана с тем, что постоянная поддержка Украины представляет серьезную угрозу для безопасности США, подрывая боеспособность страны. Вашингтон показывает неготовность к конфликту с Китаем. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине после начала спецоперации РФ с 24 февраля. Например, США готовятся передать Киеву ракеты большей дальности. Также Вашингтон пообещал предоставить танки Abrams, сообщает «Национальная служба новостей». Тем не менее, бывший американский разведчик, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер заявил, что поддержка Украины в виде танков со стороны США — это только видимость помощи, пишет RT.