Ученый нашел аномалию в землетрясении в Турции

Ученый Гладкочуб назвал аномальным два сильных землетрясения подряд в Турции
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Виды города. Курган, руины, разрушенный дом
В Турции было несколько землетрясений за последние дни Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Два сильных землетрясения подряд в Турции являются аномалией, так как второй толчок обычно слабее первого. Об этом заявил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.

«Там были и более сильные землетрясения, но два таких сильных — это, наверное, аномалия. <…> Обычно афтершоки бывают слабее первого толчка», — сказал Гладкочуб в интервью «Ридусу». По его словам, именно из-за этого было так много жертв и разрушений.

Первое землетрясение магнитудой 7,4 баллов произошло в Турции 6 февраля. Затем в этот же день случился более мощный толчок в 7,8 баллов. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла. Происшествие затронуло около 17 стран, в том числе сейсмические волны дошли и до России. Количество погибших в Турции составляет примерно 5,8 тысячи человек, ранены 34,8 тысячи.

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Два сильных землетрясения подряд в Турции являются аномалией, так как второй толчок обычно слабее первого. Об этом заявил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб. «Там были и более сильные землетрясения, но два таких сильных — это, наверное, аномалия. <…> Обычно афтершоки бывают слабее первого толчка», — сказал Гладкочуб в интервью «Ридусу». По его словам, именно из-за этого было так много жертв и разрушений. Первое землетрясение магнитудой 7,4 баллов произошло в Турции 6 февраля. Затем в этот же день случился более мощный толчок в 7,8 баллов. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла. Происшествие затронуло около 17 стран, в том числе сейсмические волны дошли и до России. Количество погибших в Турции составляет примерно 5,8 тысячи человек, ранены 34,8 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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