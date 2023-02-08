Ученый нашел аномалию в землетрясении в Турции

Ученый Гладкочуб назвал аномальным два сильных землетрясения подряд в Турции

08 февраля 2023 в 08:54 Размер текста - 17 +

В Турции было несколько землетрясений за последние дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Два сильных землетрясения подряд в Турции являются аномалией, так как второй толчок обычно слабее первого. Об этом заявил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб. «Там были и более сильные землетрясения, но два таких сильных — это, наверное, аномалия. <…> Обычно афтершоки бывают слабее первого толчка», — сказал Гладкочуб в интервью «Ридусу». По его словам, именно из-за этого было так много жертв и разрушений. Первое землетрясение магнитудой 7,4 баллов произошло в Турции 6 февраля. Затем в этот же день случился более мощный толчок в 7,8 баллов. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла. Происшествие затронуло около 17 стран, в том числе сейсмические волны дошли и до России. Количество погибших в Турции составляет примерно 5,8 тысячи человек, ранены 34,8 тысячи.

Два сильных землетрясения подряд в Турции являются аномалией, так как второй толчок обычно слабее первого. Об этом заявил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб. «Там были и более сильные землетрясения, но два таких сильных — это, наверное, аномалия. <…> Обычно афтершоки бывают слабее первого толчка», — сказал Гладкочуб в интервью «Ридусу». По его словам, именно из-за этого было так много жертв и разрушений. Первое землетрясение магнитудой 7,4 баллов произошло в Турции 6 февраля. Затем в этот же день случился более мощный толчок в 7,8 баллов. 7 февраля магнитуда землетрясения была уже 5,4 балла. Происшествие затронуло около 17 стран, в том числе сейсмические волны дошли и до России. Количество погибших в Турции составляет примерно 5,8 тысячи человек, ранены 34,8 тысячи.