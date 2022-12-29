Власти курганского района ищут перевозчиков на 17 маршрутов

30 декабря 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Заявки на маршруты принимают до 30 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматовском районе Курганской области местные власти объявили для перевозчиков конкурс, связанный с распределением 17 маршрутов. Об этом сообщили представители местной администрации. «Администрация Далматовского района объявляет конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Далматовского района сроком на 5 лет. <…> Заявки принимаются до 30 января 2023 г.», — указано в сообщении группы администрации в соцсети «ВКонтакте». На торги были выставлены два городских маршрута и 15, выходящих за пределы Далматово. Ранее представители власти искали в Курганской области временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. В Шадринском округе проблему отсутствия перевозчиков решили с помощью таксистов, которым передали пустующие маршруты.

В Далматовском районе Курганской области местные власти объявили для перевозчиков конкурс, связанный с распределением 17 маршрутов. Об этом сообщили представители местной администрации. «Администрация Далматовского района объявляет конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Далматовского района сроком на 5 лет. <…> Заявки принимаются до 30 января 2023 г.», — указано в сообщении группы администрации в соцсети «ВКонтакте». На торги были выставлены два городских маршрута и 15, выходящих за пределы Далматово. Ранее представители власти искали в Курганской области временных перевозчиков для девяти межмуниципальных маршрутов, от которых ранее отказались предприниматели. В Шадринском округе проблему отсутствия перевозчиков решили с помощью таксистов, которым передали пустующие маршруты.