При создании оборудования в Челябинске его качество контролируют на всех этапах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В год 100-летия гражданской авиации России в Челябинске создают системы навигации и посадки воздушных судов, которые выдерживают 56-градусные морозы. Как URA.RU рассказал заместитель директора по тематике АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина Андрей Марков, системы остаются работоспособными и при жаре в 60 градусов.

«Изделия предприятия отвечают международным стандартам и федеральным авиационным правилам. Оборудование работает в диапазоне температур от минус 56 до 60 градусов. При пропадании внешнего электропитания подключаются аварийные источники питания», — пояснил URA.RU Марков.

Линейка гражданской продукции АО НИИИТ-РК им А.М. Брейгина состоит из разных типов радиомаяков и радиолокаторов. Их устанавливают на аэродромах. Современное оборудование позволяет контролировать и управлять такими маяками дистанционно. Трассовые маяки обеспечивают самолетам движение по маршруту. Приводные маяки указывают направление аэродрома. Курсо-глиссадная система маяков обеспечивает посадку с высокой точностью. Локаторы собирают информацию с бортов, обрабатывают и передают диспетчерам. Челябинская техника обеспечивает операторов на земле, отвечающих за свою зону полетов, данными о скорости движения самолета, его высоте и даже остатке топлива.

«Самолет, летящий из Москвы в Челябинск, начинает „видеть“ местный аэропорт с расстояния 150 км. Примерно над Златоустом бортовой приемник ловит сигнал приводного маяка, и стрелка радиокомпаса указывает направление. Локатор успевает заприметить этот самолет еще на расстоянии в 400 км и передать необходимые данные диспетчеру», — уточнил URA.RU заместитель директора по тематике — главный конструктор Евгений Пермяков.

Точные сигналы курса и глиссады от наземных радиомаяков системы посадки передаются экипажу самолета на расстоянии 50-60 км. Благодаря этим радиомаякам и локаторам самолет совершает посадку днем и ночью. В организации технику разрабатывают и производят. Опытные сотрудники передают навыки молодежи. Лучших студентов берут на работу во время учебы. Компания сотрудничает с Челябинским радиотехническим техникумом и приборостроительным факультетом Южно-Уральского госуниверситета.

В России 100-летие гражданской авиации отмечают 9 февраля. В этот день в 1923 году был образован Совет по гражданской авиации. К юбилейной дате президент РФ Владимир Путин учредил медаль.

Коллектив АО НИИИТ-РК имени А.М. Брейгина обладает специальными компетенциями, которые востребованы в авиаотрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оборудование компании может работать автономно при отключении электричества до двух часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техника из Челябинска сопровождает самолеты на протяжении всего их пути следования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приводные и трассовые маяки дают сигналы летчикам самолетов, радары собирают с летящих бортов данные для диспетчеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Информация с самолетов позволяет операторам координировать полеты для безопасности экипажей и пассажиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU