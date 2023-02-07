Малыш порезался из-за бракованной застежки на одежде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Младенец в ЯНАО порезался о застежку на одежде из набора «Малышу Ямала». Об этом в соцсетях губернатора округа Дмитрия Артюхова написала мама пострадавшего ребенка Екатерина.

«Вот такой наша семья при рождении двойни получила подарок „Малышу Ямала“, а если такая кнопка была бы в районе шеи? Думаю, вы должны разобраться», — написала девушка в telegram-канале.

В комментариях ямальцы начали спорить. Некоторые недоумевали, как можно было не заметить такую застежку. Другие же отметили, что такое бывает из-за брака на производстве. «Тут вопрос больше к родителям. Почему же вы не просмотрели каждую кнопку, прежде чем надеть на малыша?» — написала Людмила Муравьева. «Бывает брак на производстве. Надо осматривать, прежде чем надевать», — добавила Наталья.

В окружном департаменте здравоохранения агентству пояснили, что такая ситуация недопустима и об этом сообщили поставщику. «Производитель костюмчика выпускает товары с 1998 года, это первый случай, когда изделие поранило малыша. Производитель товаров уже отправил два комбинезона на молнии взамен бракованному. Посылку доставят домой», — рассказали там.

Порез от застежки Жительница ЯНАО Екатерина