Чиновники Сургута пожаловались мэру на переработки из-за Росреестра

Из-за медленной работы Росреестра чиновники задерживаются на службе Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Чиновники Сургута пожаловались главе города Андрею Филатову на медленную работу службы Росреестра. Из-за этого они вынуждены задерживаться после работы, чтобы зарегистрировать квартиры переселенцев из аварийного жилья. Об это главе Сургута сообщил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Сергей Алексеев во время оперативного штаба.

«Росреестр работает небыстро. Хотелось бы, чтоб пооперативней работали. В рабочий день вообще невозможно занести, чтоб они что-то приняли у себя. Остаемся после работы, и тогда что-то получается», — сообщи Алексеев.

Речь о работе Росреестра зашла во время обсуждения вопроса переселения жителей из аварийного жилья. На ведомство главе пожаловались, когда он спросил конкретную дату передачи квартир жителям. Уточнить причину задержки в Росреестре на момент публикации не удалось. На звонок журналиста в службе никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута готова досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Об этом главе города на оперативном штабе сообщил заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев.