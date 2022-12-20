Мэрия Сургута готова досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

Для завершения программы нужно переселить 548 семей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация Сургута готова на два года раньше завершить программу переселения жителей из домов признанных аварийными до 2017 года. Она действует до 2025 года, но городские власти собираются ее закончить уже в 2023 году, о чем мэру Сургута Андрею Филатову доложили во время заседания оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«По состоянию на декабрь 2022 года мы кассу закрыли. Мы приобрели необходимое количество квартир, чтобы полностью 100% закончить переселение домов признанных аварийными до 2017 года», — сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

В начале года для завершения программы переселения мэрии необходимо было обеспечить жильем 548 семей. В итоге 53 участника программы предпочли получить денежную компенсацию взамен квартир. Еще 8 участников не согласились с суммой компенсации и обратились в суд. Для всех остальных квартиры уже закуплены. Их планируют начать выдавать жителям после новогодних праздников. «Ну что, коллеги, считаю, что те обязательства, которые мы брали в начале года, мы этот проект реализовали». — добавил глава города.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские застройщики задолжали мэрии квартиры для переселения жителей из аварийных домов. Администрация города не может получить в муниципальную собственность около ста квартир.