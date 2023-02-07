Тюменские бизнесмены отказываются от сотрудничества с Wildberries

В Тюмени продают пункты выдачи заказов Wildberries из-за падения выручки и ужесточения системы штрафов

Из-за уменьшения выручки тюменцы стали чаще отказываться от ведения бизнеса с Wildberries Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы, владеющие пунктами выдачи заказов с Wildberries, стали на 50% чаще выставлять бизнес на продажу, из-за ухудшения условий сотрудничества с маркетплейсом и падения выручки. Об этом URA.RU рассказали в компании «Бизнес Маркет», занимающейся продажей готового бизнеса.

«По нашим наблюдением, предложений о продаже ПВЗ в Тюмени за последнее время стало на 50% больше. Причина в изменениях условий сотрудничества, которые ввел Wildberries. Снижение процента доходности и ужесточение системы получения бонусов приводит к тому, что у владельцев ПВЗ снижается выручка», — рассказал URA.RU Владимир Маяковский, брокер компании по продаже готового бизнеса «Бизнес Маркет».

По его словам, одним из факторов отказа от сотрудничества с маркетплейсом для тюменцев стало изменение условий получения выручки. Так, процент от общей цены выкупа, который ранее получали владельцы ПВЗ, в 2023 году был ощутимо снижен.

«К примеру, те ПВЗ, которые открывались в 2021 году, получали 5% вознаграждения с первых двух миллионов рублей выкупа, и 2,5% от последующего оборота. В 2022-м условия были уже другими: 3,5% и 2,5% соответственно. А затем мотивацию снизили до 3%», — рассказал собеседник URA.RU.

Изменилась и система штрафов. Если ранее ПВЗ должны были успеть забрать товар до 11:00, то сейчас — до 10:00. Также штрафы начисляют за низкий рейтинг точки, который выставляют клиенты. В прошлом его просто нужно было держать выше определенной границы. Сейчас же владельцев депремируют, если показатель ниже, чем среднее значение у конкурентов.

URA.RU направило запрос в компанию Wildberries. Ответ ожидается.