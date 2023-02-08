Польский генерал рассказал, как России завершить спецоперацию Польский генерал Скшипчак: России нужно захватить восточную часть Украины для победы в СВО 08 февраля 2023 в 19:27 Размер текста - 17 + Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели, заявил Вальдемар Скшипчак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна уничтожить украинскую армию и захватить восточную часть Украины. И тогда РФ сможет завершить спецоперацию в свою пользу. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели. Это, в первую очередь, уничтожение украинской армии и захват восточной Украины. Если это удастся, значит, Украина проиграет», — подчеркнул он в интервью польскому сайту Wirtualna Polska. Слова генерала приводит польская газета Rzeczpospolita. Он подчеркивает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается сил для контратаки российских войск, они могут только оборонятся. Ранее генерал Скжипчак заявлял, что всех украинских беженцев, которые находятся в Польше, Франции и Германии нужно отправлять на фронт. Свой тезис он аргументирует тем, что Украина испытывает трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью СВО является защита мирного населения Донбасса. Россия должна уничтожить украинскую армию и захватить восточную часть Украины. И тогда РФ сможет завершить спецоперацию в свою пользу. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели. Это, в первую очередь, уничтожение украинской армии и захват восточной Украины. Если это удастся, значит, Украина проиграет», — подчеркнул он в интервью польскому сайту Wirtualna Polska. Слова генерала приводит польская газета Rzeczpospolita. Он подчеркивает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается сил для контратаки российских войск, они могут только оборонятся. Ранее генерал Скжипчак заявлял, что всех украинских беженцев, которые находятся в Польше, Франции и Германии нужно отправлять на фронт. Свой тезис он аргументирует тем, что Украина испытывает трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью СВО является защита мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям