Польский генерал рассказал, как России завершить спецоперацию

Польский генерал Скшипчак: России нужно захватить восточную часть Украины для победы в СВО
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Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели, заявил Вальдемар Скшипчак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна уничтожить украинскую армию и захватить восточную часть Украины. И тогда РФ сможет завершить спецоперацию в свою пользу. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак.

«Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели. Это, в первую очередь, уничтожение украинской армии и захват восточной Украины. Если это удастся, значит, Украина проиграет», — подчеркнул он в интервью польскому сайту Wirtualna Polska. Слова генерала приводит польская газета Rzeczpospolita. Он подчеркивает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается сил для контратаки российских войск, они могут только оборонятся.

Ранее генерал Скжипчак заявлял, что всех украинских беженцев, которые находятся в Польше, Франции и Германии нужно отправлять на фронт. Свой тезис он аргументирует тем, что Украина испытывает трудности.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью СВО является защита мирного населения Донбасса.

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Россия должна уничтожить украинскую армию и захватить восточную часть Украины. И тогда РФ сможет завершить спецоперацию в свою пользу. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Если украинская оборона сломается, русские добьются своей цели. Это, в первую очередь, уничтожение украинской армии и захват восточной Украины. Если это удастся, значит, Украина проиграет», — подчеркнул он в интервью польскому сайту Wirtualna Polska. Слова генерала приводит польская газета Rzeczpospolita. Он подчеркивает, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не остается сил для контратаки российских войск, они могут только оборонятся. Ранее генерал Скжипчак заявлял, что всех украинских беженцев, которые находятся в Польше, Франции и Германии нужно отправлять на фронт. Свой тезис он аргументирует тем, что Украина испытывает трудности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, целью СВО является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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