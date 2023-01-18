Польский генерал Скжипчак предложил мобилизовать всех украинских беженцев

19 января 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Вальдемар Скшипчак предложил построить украинские войска в Польше Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо обучить военному делу и мобилизовать всех украинских беженцев, находящихся в Польше, Франции и Германии. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся. Мобилизуйте, обучайте, назначайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал Вальдемар Скшипчак изданию wPolityce.pl . Генерал также вспомнил подобную практику, когда во Франции в 1939 и 1940 годах была построена армия из 80 тысяч эмигрантов и польских беженцев. «А почему бы не построить такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт?» — задался вопросом офицер. После начала спецоперации многие украинские граждане начали бежать из своей страны. Из-за сильного наплыва беженцев в Польше начали опасаться появления голодающих и бездомных. Причиной тому стал тот факт, что у польских благотворительных организаций стали заканчиваться средства для помощи, напоминает RT.

Необходимо обучить военному делу и мобилизовать всех украинских беженцев, находящихся в Польше, Франции и Германии. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак. «Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся. Мобилизуйте, обучайте, назначайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал Вальдемар Скшипчак изданию wPolityce.pl. Генерал также вспомнил подобную практику, когда во Франции в 1939 и 1940 годах была построена армия из 80 тысяч эмигрантов и польских беженцев. «А почему бы не построить такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт?» — задался вопросом офицер. После начала спецоперации многие украинские граждане начали бежать из своей страны. Из-за сильного наплыва беженцев в Польше начали опасаться появления голодающих и бездомных. Причиной тому стал тот факт, что у польских благотворительных организаций стали заканчиваться средства для помощи, напоминает RT.