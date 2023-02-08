Глава Кетовского муниципального округа Курганской области Олег Язовских во время встречи со школьниками среди профессий для успешного будущего перечислил специальности учителя и врача и объяснил, что в них нуждается муниципалитет. Об этом Язовских рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
«Рассказал ребятам о том, какие предприятия более успешно развиваются на нашей территории и в каких профессиях сейчас нуждается округ. Также посоветовал ребятам, что для успешного будущего необходимо выбирать специальность, к примеру, учитель, врач и т. д., с которыми вы будете востребованы», — сообщил Язовских.
Он рассказал, что пообщался со школьниками в рамках «Классной встречи», которая прошла в Кетовской школе. По словам Язовских, разговор получился откровенным и интересным.
В 2022 году в числе самых прибыльных в Кургане были профессии врача, слесаря, электрослесаря и машиниста. Специалистам предлагали зарплату в размере от 40 до 60 тысяч рублей.
Олег Язовских посоветовал школьникам выбирать востребованные профессии
Глава Кетовского муниципального округа Курганской области Олег Язовских во время встречи со школьниками среди профессий для успешного будущего перечислил специальности учителя и врача и объяснил, что в них нуждается муниципалитет. Об этом Язовских рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Рассказал ребятам о том, какие предприятия более успешно развиваются на нашей территории и в каких профессиях сейчас нуждается округ. Также посоветовал ребятам, что для успешного будущего необходимо выбирать специальность, к примеру, учитель, врач и т. д., с которыми вы будете востребованы», — сообщил Язовских. Он рассказал, что пообщался со школьниками в рамках «Классной встречи», которая прошла в Кетовской школе. По словам Язовских, разговор получился откровенным и интересным. В 2022 году в числе самых прибыльных в Кургане были профессии врача, слесаря, электрослесаря и машиниста. Специалистам предлагали зарплату в размере от 40 до 60 тысяч рублей.