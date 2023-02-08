08 февраля 2023
07 февраля 2023

Глава курганского округа придумал способ справиться с дефицитом учителей и врачей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , язовских олег
Глава Кетовского округа Олег Язовских пообщался со школьниками в рамках «Классной встречи» (архивное фото) Фото:

Глава Кетовского муниципального округа Курганской области Олег Язовских во время встречи со школьниками среди профессий для успешного будущего перечислил специальности учителя и врача и объяснил, что в них нуждается муниципалитет. Об этом Язовских рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Рассказал ребятам о том, какие предприятия более успешно развиваются на нашей территории и в каких профессиях сейчас нуждается округ. Также посоветовал ребятам, что для успешного будущего необходимо выбирать специальность, к примеру, учитель, врач и т. д., с которыми вы будете востребованы», — сообщил Язовских.

Он рассказал, что пообщался со школьниками в рамках «Классной встречи», которая прошла в Кетовской школе. По словам Язовских, разговор получился откровенным и интересным.

В 2022 году в числе самых прибыльных в Кургане были профессии врача, слесаря, электрослесаря и машиниста. Специалистам предлагали зарплату в размере от 40 до 60 тысяч рублей.

Олег Язовских посоветовал школьникам выбирать востребованные профессии
Фото:

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Глава Кетовского муниципального округа Курганской области Олег Язовских во время встречи со школьниками среди профессий для успешного будущего перечислил специальности учителя и врача и объяснил, что в них нуждается муниципалитет. Об этом Язовских рассказал в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «Рассказал ребятам о том, какие предприятия более успешно развиваются на нашей территории и в каких профессиях сейчас нуждается округ. Также посоветовал ребятам, что для успешного будущего необходимо выбирать специальность, к примеру, учитель, врач и т. д., с которыми вы будете востребованы», — сообщил Язовских. Он рассказал, что пообщался со школьниками в рамках «Классной встречи», которая прошла в Кетовской школе. По словам Язовских, разговор получился откровенным и интересным. В 2022 году в числе самых прибыльных в Кургане были профессии врача, слесаря, электрослесаря и машиниста. Специалистам предлагали зарплату в размере от 40 до 60 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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