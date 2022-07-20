В Кургане опубликовали список самых востребованных и прибыльных профессий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самыми прибыльными профессиями в Кургане являются врачи, слесари, электрослесари и машинисты. Специалистам предлагают от 40 до 60 тысяч рублей. Данные по зарплатам опубликованы на официальном сайте администрации города.

«Наименование профессии: врач. Минимальная зарплата — 17 571 рублей, максимальная — 60 000 рублей. Слесарь, электрослесарь. Зарплата от 17 571 до 50 000 рублей. Машинист — от 17 571 до 40 000 рублей», — указано в презентации департамента экономического развития о ситуации на рынке труда. Врачи и слесари являются самыми востребованными профессиями. Общее количество вакансий для этих специалистов составляет 377. В тройке лидеров по востребованности находятся продавцы. Для них есть 175 вакантных мест.

По данным городских властей, на 1 июля численность безработных в городе составила 915 человек. Это в 1,7 раза меньше, чем в начале года (1592 человека). Уровень регистрируемой безработицы — 0,5%.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане изменился список самых востребованных профессий. На июнь 2022 года самыми востребованными стали слесари, для них открыто 193 вакансии. Месяц назад список возглавляли продавцы.

В Кургане назвали самые востребованные и прибыльные профессии Фото: скриншот с сайта kurgan-city.ru.