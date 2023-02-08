В Перми открылась бесплатная школа женского бизнеса

Домохозяйкам за месяц предлагают стать бизнеследи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми власти объявили набор в школу бизнеса по-женски. Как уверяют в Пермском фонде развития предпринимательства, за месяц участницы проекта получат компетенции для открытия своего прибыльного дела.

«Это будет интересно женщинам, работающим по найму, мамам в декрете, домохозяйкам, девушкам, которые мечтают о собственном бизнесе. В школе вы проанализируете ниши и придумаете бизнес-идею, подберете инструменты продвижения, рассчитаете финансовую модель, получите первые заказы прямо на программе», — сообщается на сайте проекта.

Обучение включает в себя лекции, встречи с предпринимателями и работу над своим бизнес-проектом в сопровождении куратора. Оно пройдет с 28 февраля по 23 марта. Подробности можно узнать на странице «Мой бизнес I Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».