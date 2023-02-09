Зеленский приказал ВСУ дожидаться западного оружия в Бахмуте

09 февраля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Украина не хочет, чтобы Россия получила преимущество на фронте Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута (Артемовск) до получения западной техники. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro. «Мы должны держаться, пока не получим оружие… Если они [российская армия] примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?» — сказал Зеленский Le Figaro . Ранее в Офисе Зеленского признавали, что платят высокую цену за удержание Бахмута, передает «Ридус». ВСУ несут большие потери на этом направлении, сообщает телеканал 360 со ссылкой на The New York Times. По словам офицера ВСУ Дениса Ярославского, армия РФ взяла под контроль уже половину города. На севере и востоке Бахмута закрепились бойцы ЧВК «Вагнер».

Президент Украины Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута (Артемовск) до получения западной техники. Об этом он сказал в интервью французской газете Le Figaro. «Мы должны держаться, пока не получим оружие… Если они [российская армия] примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута?» — сказал Зеленский Le Figaro. Ранее в Офисе Зеленского признавали, что платят высокую цену за удержание Бахмута, передает «Ридус». ВСУ несут большие потери на этом направлении, сообщает телеканал 360 со ссылкой на The New York Times. По словам офицера ВСУ Дениса Ярославского, армия РФ взяла под контроль уже половину города. На севере и востоке Бахмута закрепились бойцы ЧВК «Вагнер».