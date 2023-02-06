Офицер ВСУ: Россия уже контролирует почти половину Бахмута

07 февраля 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

Почти половина Бахмута находится под контролем российских солдат Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие заняли больше трети Артемовска (Бахмут). Такими данными поделился офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. «Россияне заняли больше трети Бахмута. Ситуация в городе остается напряженной», — доложил офицер ВСУ, его слова цитирует «Страна.ua». О том, что российские военнослужащие закрепились на севере и востоке Артемовска в своем выступлении днем 6 февраля рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» докладывали о взятии города в тактическое окружение. По оценкам военкора РИА Новости Андрея Коца, ВСУ в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек. Военные эксперты РФ, связывали успешное продвижение солдат России на бахмутском направлении с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Кроме того, стало известно о провале ВСУ организации обороны в Артемовске. Украинские подразделения с начала февраля потеряли в боях на юго-западе города не менее 250 человек, передает RT.

Российские военнослужащие заняли больше трети Артемовска (Бахмут). Такими данными поделился офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. «Россияне заняли больше трети Бахмута. Ситуация в городе остается напряженной», — доложил офицер ВСУ, его слова цитирует «Страна.ua». О том, что российские военнослужащие закрепились на севере и востоке Артемовска в своем выступлении днем 6 февраля рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» докладывали о взятии города в тактическое окружение. По оценкам военкора РИА Новости Андрея Коца, ВСУ в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек. Военные эксперты РФ, связывали успешное продвижение солдат России на бахмутском направлении с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Кроме того, стало известно о провале ВСУ организации обороны в Артемовске. Украинские подразделения с начала февраля потеряли в боях на юго-западе города не менее 250 человек, передает RT.