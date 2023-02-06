Офицер ВСУ: Россия уже контролирует почти половину Бахмута

Российские военнослужащие заняли больше трети Артемовска (Бахмут). Такими данными поделился офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский.
«Россияне заняли больше трети Бахмута. Ситуация в городе остается напряженной», — доложил офицер ВСУ, его слова цитирует «Страна.ua».
О том, что российские военнослужащие закрепились на севере и востоке Артемовска в своем выступлении днем 6 февраля рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» докладывали о взятии города в тактическое окружение. По оценкам военкора РИА Новости Андрея Коца, ВСУ в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек. Военные эксперты РФ, связывали успешное продвижение солдат России на бахмутском направлении с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Кроме того, стало известно о провале ВСУ организации обороны в Артемовске. Украинские подразделения с начала февраля потеряли в боях на юго-западе города не менее 250 человек, передает RT.
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Российские военнослужащие заняли больше трети Артемовска (Бахмут). Такими данными поделился офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский. «Россияне заняли больше трети Бахмута. Ситуация в городе остается напряженной», — доложил офицер ВСУ, его слова цитирует «Страна.ua». О том, что российские военнослужащие закрепились на севере и востоке Артемовска в своем выступлении днем 6 февраля рассказывал врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» докладывали о взятии города в тактическое окружение. По оценкам военкора РИА Новости Андрея Коца, ВСУ в боях за город ежесуточно теряют до 200 человек. Военные эксперты РФ, связывали успешное продвижение солдат России на бахмутском направлении с возросшей эффективностью артиллерийского огня. Кроме того, стало известно о провале ВСУ организации обороны в Артемовске. Украинские подразделения с начала февраля потеряли в боях на юго-западе города не менее 250 человек, передает RT.