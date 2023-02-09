Депутат думы ХМАО сдал мандат ради карьеры в «ЛУКОЙЛе»

09 февраля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Алексей Тулупов решил отказаться от мандата народного избранника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Думы ХМАО Алексей Тулупов решил отказаться от мандата народного избранника, сделав выбор в пользу карьеры в «ЛУКОЙЛе». В 2022 году он переехал в Пермь на позицию заместителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь», а сейчас принял решение о сложении депутатских полномочий, сообщил источник URA.RU. «Тулупов работал в структурах „ЛУКОЙЛа“ в Югре, а затем пошел на повышение с переездом в Пермь. В течение 2022 года он периодически приезжал на заседанию окружной Думы, но видимо начал тяготиться депутатским статусом. Сегодня из аппарата [Думы ХМАО] пришло письмо с просьбой заочно проголосовать за досрочное сложение полномочий Тулупова. Поскольку он выдвигался по партийному списку, то довыборов в окружную думу не будет», — сообщил один из югорских парламентариев. Сам Тулупов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своей отставке. «Действительно, я переехал по работе в город Пермь. Я считаю, что выполнять функции депутата дистанционно неправильно, поэтому и сложил полномочия. Так как я шел по партийным спискам, думаю, мои коллеги определят, кто будет представлять интересы жителей Урая в думе ХМАО. За ту работу, которую проделал я — не стыдно», — отметил в беседе с корреспондентом депутат. Ранее URA.RU сообщало, что в предыдущем созыве окружного парламента депутат Сергей Кочкуров также принял решение о досрочном сложении полномочий. Он переехал в Москву, получив пост вице-президента «ЛУКОЙЛ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Думы ХМАО Алексей Тулупов решил отказаться от мандата народного избранника, сделав выбор в пользу карьеры в «ЛУКОЙЛе». В 2022 году он переехал в Пермь на позицию заместителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Пермь», а сейчас принял решение о сложении депутатских полномочий, сообщил источник URA.RU. «Тулупов работал в структурах „ЛУКОЙЛа“ в Югре, а затем пошел на повышение с переездом в Пермь. В течение 2022 года он периодически приезжал на заседанию окружной Думы, но видимо начал тяготиться депутатским статусом. Сегодня из аппарата [Думы ХМАО] пришло письмо с просьбой заочно проголосовать за досрочное сложение полномочий Тулупова. Поскольку он выдвигался по партийному списку, то довыборов в окружную думу не будет», — сообщил один из югорских парламентариев. Сам Тулупов в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своей отставке. «Действительно, я переехал по работе в город Пермь. Я считаю, что выполнять функции депутата дистанционно неправильно, поэтому и сложил полномочия. Так как я шел по партийным спискам, думаю, мои коллеги определят, кто будет представлять интересы жителей Урая в думе ХМАО. За ту работу, которую проделал я — не стыдно», — отметил в беседе с корреспондентом депутат. Ранее URA.RU сообщало, что в предыдущем созыве окружного парламента депутат Сергей Кочкуров также принял решение о досрочном сложении полномочий. Он переехал в Москву, получив пост вице-президента «ЛУКОЙЛ».