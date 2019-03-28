Дума ХМАО лишилась нефтяного генерала и депутата-оппозиционера

Депутаты Думы ХМАО приняли досрочную отставку своего коллеги Сергея Кочкурова. На заседании регионального парламента, которое проходило 28 марта, он уже не присутствовал.
«Мне очень жаль, что он уходит. Но с первого апреля Сергей Кочкуров будет вице-президентом нефтяного гиганта (компании „ЛУКОЙЛ“ — прим. ред.) и будет с 1 апреля курировать работу всех сервисов», — так прокомментировал уход Кочкурова председатель думы ХМАО Борис Хохряков. За это решение все присутствующие на заседании думы народные избранники проголосовали единогласно. Уход Сергея Кочкурова означает, что в сентябре по одномандатному округу в Когалыме пройдут выборы нового представителя в региональный парламент.
27-е заседание окружной думы стало последним и для депутата от ЛДПР Евгения Маркова. Он переходит на работу в федеральный парламент. Официально за его отставку депутаты проголосуют либо на следующем заседании, либо до его проведения в заочной форме. «27 марта ЦИК приняла решение о передаче мне мандата депутата Госдумы Владимира Сысоева. 4 апреля будет восемь лет моей работы в окружной думе. Надеюсь, результаты оцените и вы, и избиратели», — обратился к своим коллегам с прощальным словом народный избранник. Марков добавил, что зоной его курирования станут три региона ХМАО, Тюменская область и ЯНАО.
Как ранее сообщало «URA.RU», преемника Евгения Маркова в окружном парламенте выберет партия ЛДПР, от которой он избирался. В списке возможных кандидатов 60 человек, среди которых в том числе и главный российский либерал-демократ Владимир Жириновский.