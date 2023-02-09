Сейсмолог назвал место следующего масштабного землетрясения

Сейсмолог Перинчек: следующее масштабное землетрясение будет в районе порта Чанаккале в Турции

09 февраля 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Сейсмолог провел наблюдения в море, чтобы спрогнозировать землетрясение Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Следующее землетрясение магнитудой около семи баллов может быть в районе порта Чанаккале в Турции. Об этом сказал турецкий сейсмолог Доган Перинчек. «Время пришло, в любой момент там могут начаться толчки. Наблюдения, которые я провожу в Мраморном море, подтверждают это предположение», — сказал Перинчек РИА Новости. По его словам, в этом районе раз в 250 лет бывают толчки магнитудой около семи баллов. В последний раз подобное было 287 лет назад, отметил сейсмолог. В Турции с 6 февраля продолжаются землетрясения, которые затронули и ближайшие страны. Магнитуда достигала 7,7 баллов, передает «Ридус». В Турции объявлен высокий уровень тревоги, сообщают «Дни.ру». Общее число жертв в Сирии и Турции составило более 15 тысяч человек. В Турции еще на протяжение двух недель будет волна землетрясений, спрогнозировал в разговоре с URA.RU главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Следующее землетрясение магнитудой около семи баллов может быть в районе порта Чанаккале в Турции. Об этом сказал турецкий сейсмолог Доган Перинчек. «Время пришло, в любой момент там могут начаться толчки. Наблюдения, которые я провожу в Мраморном море, подтверждают это предположение», — сказал Перинчек РИА Новости. По его словам, в этом районе раз в 250 лет бывают толчки магнитудой около семи баллов. В последний раз подобное было 287 лет назад, отметил сейсмолог. В Турции с 6 февраля продолжаются землетрясения, которые затронули и ближайшие страны. Магнитуда достигала 7,7 баллов, передает «Ридус». В Турции объявлен высокий уровень тревоги, сообщают «Дни.ру». Общее число жертв в Сирии и Турции составило более 15 тысяч человек. В Турции еще на протяжение двух недель будет волна землетрясений, спрогнозировал в разговоре с URA.RU главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.