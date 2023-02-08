Доктор наук: Турцию ждет волна землетрясений в течение еще двух недель

08 февраля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Повторные толчки будут идти до тех пор, пока земная кора не вернется в устойчивое положение, отметил Сергей Пулинец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Афтершоки (повторные толчки) после сильного землетрясения в Турции будут длиться еще около одной-двух недель, пока земная кора не вернет устойчивое положение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. «Афтершоки еще будут идти в Турции, наверное, одну неделю или две, поскольку землетрясение очень сильное. Видно, что возмущение земной коры крупномасштабное. Но говорить о том, что все по всей земле поменяется, я бы не стал. Афтершоки будут идти, но каждый раз их магнитуда будет все меньше и меньше. Качать будет, но меньше», — объяснил Сергей Пулинец. По словам доктора наук, в земной коре после сильного землетрясения сдвинулись все блоки. «Земная кора сейчас пытается найти новое устойчивое положение, после того, как ее побеспокоили, сдвинули все внутри. Там как-то все лежало, все блоки между собой были связаны, упорядочены. Им сейчас нужно как-то приспособиться, чтобы дальше потом опять было равновесие. Если сравнить с кучей песка, который скинули с самосвала, она не сразу форму приняла, а потихоньку сыпется, сыпется. То же самое и в земной коре», — добавил Пулинец. В понедельник 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки с сотней афтершоков почувствовали жители и других городов провинций страны, а также соседних государств. По данным на 8 февраля, общее число погибших в Турции и Сирии составило более 7 тысяч человек. Новые толчки магнитудой в 4,6 балла зафиксированы в центральной части Турции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Афтершоки (повторные толчки) после сильного землетрясения в Турции будут длиться еще около одной-двух недель, пока земная кора не вернет устойчивое положение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. «Афтершоки еще будут идти в Турции, наверное, одну неделю или две, поскольку землетрясение очень сильное. Видно, что возмущение земной коры крупномасштабное. Но говорить о том, что все по всей земле поменяется, я бы не стал. Афтершоки будут идти, но каждый раз их магнитуда будет все меньше и меньше. Качать будет, но меньше», — объяснил Сергей Пулинец. По словам доктора наук, в земной коре после сильного землетрясения сдвинулись все блоки. «Земная кора сейчас пытается найти новое устойчивое положение, после того, как ее побеспокоили, сдвинули все внутри. Там как-то все лежало, все блоки между собой были связаны, упорядочены. Им сейчас нужно как-то приспособиться, чтобы дальше потом опять было равновесие. Если сравнить с кучей песка, который скинули с самосвала, она не сразу форму приняла, а потихоньку сыпется, сыпется. То же самое и в земной коре», — добавил Пулинец. В понедельник 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки с сотней афтершоков почувствовали жители и других городов провинций страны, а также соседних государств. По данным на 8 февраля, общее число погибших в Турции и Сирии составило более 7 тысяч человек. Новые толчки магнитудой в 4,6 балла зафиксированы в центральной части Турции.