CNN: количество погибших в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек

09 февраля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В Турции погибли более 12 тысяч человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 15,3 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CNN. «По данным властей, число погибших в результате катастрофического землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию в понедельник, возросло как минимум до 15 383 человек», — передает CNN . Из них 12 391 жертв в Турции. В Турции с 6 февраля происходят землетрясения, магнитуда достигала 7,8 балла. Также происшествие затронуло Сирию и другие страны. В Турции обрушилось более 5 тысяч зданий, десятки тысяч человек ранены. Россия отправила на помощь спасателей и медиков. 9 февраля произошло новое землетрясение. Причиной землетрясений могут быть действия человека, которые оказывают влияние на экологию, цитирует «Дни.ру» члена Экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» и председателя Ассоциации «GreenСтрой».

Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 15,3 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CNN. «По данным властей, число погибших в результате катастрофического землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию в понедельник, возросло как минимум до 15 383 человек», — передает CNN. Из них 12 391 жертв в Турции. В Турции с 6 февраля происходят землетрясения, магнитуда достигала 7,8 балла. Также происшествие затронуло Сирию и другие страны. В Турции обрушилось более 5 тысяч зданий, десятки тысяч человек ранены. Россия отправила на помощь спасателей и медиков. 9 февраля произошло новое землетрясение. Причиной землетрясений могут быть действия человека, которые оказывают влияние на экологию, цитирует «Дни.ру» члена Экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» и председателя Ассоциации «GreenСтрой».