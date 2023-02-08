08 февраля 2023

CNN: количество погибших в Турции и Сирии превысило 15 тысяч человек

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В Турции погибли более 12 тысяч человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 15,3 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По данным властей, число погибших в результате катастрофического землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию в понедельник, возросло как минимум до 15 383 человек», — передает CNN. Из них 12 391 жертв в Турции.

В Турции с 6 февраля происходят землетрясения, магнитуда достигала 7,8 балла. Также происшествие затронуло Сирию и другие страны. В Турции обрушилось более 5 тысяч зданий, десятки тысяч человек ранены. Россия отправила на помощь спасателей и медиков. 9 февраля произошло новое землетрясение. Причиной землетрясений могут быть действия человека, которые оказывают влияние на экологию, цитирует «Дни.ру» члена Экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» и председателя Ассоциации «GreenСтрой».

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Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 15,3 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CNN. «По данным властей, число погибших в результате катастрофического землетрясения, которое потрясло Турцию и Сирию в понедельник, возросло как минимум до 15 383 человек», — передает CNN. Из них 12 391 жертв в Турции. В Турции с 6 февраля происходят землетрясения, магнитуда достигала 7,8 балла. Также происшествие затронуло Сирию и другие страны. В Турции обрушилось более 5 тысяч зданий, десятки тысяч человек ранены. Россия отправила на помощь спасателей и медиков. 9 февраля произошло новое землетрясение. Причиной землетрясений могут быть действия человека, которые оказывают влияние на экологию, цитирует «Дни.ру» члена Экспертного совета общероссийского движения «Сильная Россия» и председателя Ассоциации «GreenСтрой».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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