Минстрой призвал свердловчан отказаться от автомобилей

Министр строительства Михаил Волков призвал свердловчан отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт

09 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

По мнению Михаила Волкова, развитие городов через увеличение дорожных сетей и парковочных мест приведет к тупику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков призвал жителей региона отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом он заявил во время пресс-конференции ТАСС. «В Свердловской области будет увеличиваться количество пробок, будут создаваться больше проблем для использования личного транспорта. Людям необходимо пользоваться общественным транспортом. Дальнейшее развитие городов через увеличение дорожных сетей и парковочных мест — путь в тупик, который многие высокоразвитые государства уже прошли», — рассказал Михаил Волков. Он отметил, что региону нужно стремиться к развитию современных технологий, а общественный транспорт должен ходить с четкой регулярностью, обеспечивая потребности граждан. «Мы надеемся, что развитие транспорта не будет стоять на месте», — сказал минстрой региона. Ранее URA.RU сообщало о ключевой сложности при постройке скоростной трассы между Москвой и Екатеринбургом. Из-за нехватки времени профильные чиновники вынуждены работать в условиях жестких требований и дедлайнов.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков призвал жителей региона отказаться от личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом он заявил во время пресс-конференции ТАСС. «В Свердловской области будет увеличиваться количество пробок, будут создаваться больше проблем для использования личного транспорта. Людям необходимо пользоваться общественным транспортом. Дальнейшее развитие городов через увеличение дорожных сетей и парковочных мест — путь в тупик, который многие высокоразвитые государства уже прошли», — рассказал Михаил Волков. Он отметил, что региону нужно стремиться к развитию современных технологий, а общественный транспорт должен ходить с четкой регулярностью, обеспечивая потребности граждан. «Мы надеемся, что развитие транспорта не будет стоять на месте», — сказал минстрой региона. Ранее URA.RU сообщало о ключевой сложности при постройке скоростной трассы между Москвой и Екатеринбургом. Из-за нехватки времени профильные чиновники вынуждены работать в условиях жестких требований и дедлайнов.