Глава Госэкспертизы РФ назвал препятствие для строительства трассы Москва — Екатеринбург

Руководитель Главгосэкспертизы России: согласование участков трассы М-12 идет в условиях нехватки времени

31 января 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Игорь Манылов прибыл в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ключевой проблемой при согласовании участков будущей скоростной трассы между Москвой и Екатеринбургом является серьезная нехватка времени. Проект контролируется на самом высоком уровне, и профильные чиновники вынуждены работать в условиях жестких требований и дедлайнов. Об этом URA.RU заявил руководитель Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов в ходе визита в Свердловскую область. «Основная сложность — это дефицит времени. Задачи стоят очень серьезные, и правительством [России] отслеживается, чтобы все работы проходили своевременно. Процедуры с такими сложными объектами требуют времени, нужно глубоко погружаться в основные технические решения, оценивать стоимость объектов… Благо, существующая практика показала, что можно многие вопросы решать параллельно», — сказал Манылов корреспонденту агентства. По словам шефа Главгосэкспертизы, каждый участок автобана Москва — Екатеринбург сейчас обсуждается «практически в еженедельном режиме» с участием заказчиков, проектировщиков и экспертов. «Экономические условия тоже непростые. Но были приняты решения, которые нам помогают их преодолевать», — добавил Манылов. Каких-либо других сложностей в работе, по его оценке, сейчас нет. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году. Игорь Манылов прибыл в Екатеринбург 31 января. Согласно официальной программе, его визит приурочен к 25-летию принятия федерального закона о едином порядке регистрации прав на недвижимость. Сопровождает начальника Главгосэкспертизы РФ в уральской столице депутат Госдумы Павел Крашенинников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ключевой проблемой при согласовании участков будущей скоростной трассы между Москвой и Екатеринбургом является серьезная нехватка времени. Проект контролируется на самом высоком уровне, и профильные чиновники вынуждены работать в условиях жестких требований и дедлайнов. Об этом URA.RU заявил руководитель Главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов в ходе визита в Свердловскую область. «Основная сложность — это дефицит времени. Задачи стоят очень серьезные, и правительством [России] отслеживается, чтобы все работы проходили своевременно. Процедуры с такими сложными объектами требуют времени, нужно глубоко погружаться в основные технические решения, оценивать стоимость объектов… Благо, существующая практика показала, что можно многие вопросы решать параллельно», — сказал Манылов корреспонденту агентства. По словам шефа Главгосэкспертизы, каждый участок автобана Москва — Екатеринбург сейчас обсуждается «практически в еженедельном режиме» с участием заказчиков, проектировщиков и экспертов. «Экономические условия тоже непростые. Но были приняты решения, которые нам помогают их преодолевать», — добавил Манылов. Каких-либо других сложностей в работе, по его оценке, сейчас нет. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин предложил продлить федеральную высокоскоростную магистраль М-12 от Москвы до Казани до Екатеринбурга. Новая магистраль, которую в народе прозвали «путинской», будет платной — за исключением участков уже существующих дорог. Строительство трассы между Казанью и Екатеринбургом обойдется в 260 млрд рублей и закончится к 2024 году. Игорь Манылов прибыл в Екатеринбург 31 января. Согласно официальной программе, его визит приурочен к 25-летию принятия федерального закона о едином порядке регистрации прав на недвижимость. Сопровождает начальника Главгосэкспертизы РФ в уральской столице депутат Госдумы Павел Крашенинников.