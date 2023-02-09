Песков: Европа причиняет боль Украине

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о вовлеченности Запада в конфликт на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военная вовлеченность Европы причиняет боль Украине, так как затягивает конфликт и делает его более мучительным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к напряженности конфликта, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально это ничего не изменит», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU.

Так Песков отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле оценивают это как увеличение вовлеченности Запада в ситуацию.

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Военная вовлеченность Европы причиняет боль Украине, так как затягивает конфликт и делает его более мучительным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к напряженности конфликта, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально это ничего не изменит», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле оценивают это как увеличение вовлеченности Запада в ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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