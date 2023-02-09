Песков: Европа причиняет боль Украине

09 февраля 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о вовлеченности Запада в конфликт на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная вовлеченность Европы причиняет боль Украине, так как затягивает конфликт и делает его более мучительным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к напряженности конфликта, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально это ничего не изменит», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле оценивают это как увеличение вовлеченности Запада в ситуацию.

Военная вовлеченность Европы причиняет боль Украине, так как затягивает конфликт и делает его более мучительным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление и констатировать, что подобные действия ведут к напряженности конфликта, затягивают его и делают более болезненным и мучительным для Украины. Принципиально это ничего не изменит», — сказал Песков во время общения с журналистами. Информацию передает корреспондент URA.RU. Так Песков отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители. По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле оценивают это как увеличение вовлеченности Запада в ситуацию.