Посол РФ вскрыл истинные намерения Турции по Украине

Посол РФ Ерхов: Турция расширяет поставки вооружения Украине

09 февраля 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Турция оказывает Украине военную поддержку, заявил Алексей Ерхов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция продолжает поставлять вооружение Украине, и постепенно объемы ее поддержки расширяются. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — цитирует Алексея Ерхова РИА Новости. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине после начала российской спецоперации. Также европейские страны начали вводить санкции против РФ. Но не все выступают против России. Ранее США потребовали от Турции прекратить торговлю с Россией. Также президент Турции Реджеп Эрдоган выражал готовность стать посредником ради мира России и Украины.

Турция продолжает поставлять вооружение Украине, и постепенно объемы ее поддержки расширяются. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. «Поставки продолжаются. Их номенклатура имеет тенденцию к расширению. Выводы делайте сами», — цитирует Алексея Ерхова РИА Новости. США и другие страны Запада оказывают поддержку Украине после начала российской спецоперации. Также европейские страны начали вводить санкции против РФ. Но не все выступают против России. Ранее США потребовали от Турции прекратить торговлю с Россией. Также президент Турции Реджеп Эрдоган выражал готовность стать посредником ради мира России и Украины.