Эрдоган готов стать посредником ради мира России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность быть посредником между Россией и Украиной в их возможных мирных переговорах. Об этом Эрдоган сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Президент Эрдоган подтвердил, что они готовы внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе», — передает турецкая газета Sozcu. Эрдоган созвонился с Зеленским и выразил ему соболезнования из-за падения вертолета в Киеве.
Эрдоган неоднократно заявлял, что готов организовать переговоры Зеленского и президента России Владимира Путина, но стороны пока не приняли это предложение. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для обсуждения нужно, чтобы международное сообщество признало новые регионы России. Украина выдвинула свои требования к диалогу, среди которых уважение ее территориальной целостности и суверенитета.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность быть посредником между Россией и Украиной в их возможных мирных переговорах. Об этом Эрдоган сказал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент Эрдоган подтвердил, что они готовы внести весомый дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя задачу содействия и посредничества в этом процессе», — передает турецкая газета Sozcu. Эрдоган созвонился с Зеленским и выразил ему соболезнования из-за падения вертолета в Киеве. Эрдоган неоднократно заявлял, что готов организовать переговоры Зеленского и президента России Владимира Путина, но стороны пока не приняли это предложение. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для обсуждения нужно, чтобы международное сообщество признало новые регионы России. Украина выдвинула свои требования к диалогу, среди которых уважение ее территориальной целостности и суверенитета.