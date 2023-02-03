Bloomberg: США потребовали от Турции прекратить торговлю с Россией

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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
В США считают, что экспорт турецких товаров в Россию помогает ей в продолжении боевых действий на Украине, пишет Bloomberg Фото:

Чиновники США потребовали от своих коллег из Турции прекратить экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Турция должна прекратить экспорт товаров в РФ», — передает агентство слова неназванных источников знакомых с ситуацией. Там добавили, что продолжающаяся торговля с Россией и поставка товаров, в список которых входят и американские, помогают России продолжать боевые действия на Украине. Отмечается, что в период с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры направили в РФ товаров на сумму около 800 миллионов долларов.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал попытках США повлиять на Турцию. Также Вашингтон планирует надавить на турецкие власти и запретить им принимать рейсы российских авиакомпаний, использующих американские самолеты, передает RT.

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Чиновники США потребовали от своих коллег из Турции прекратить экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Турция должна прекратить экспорт товаров в РФ», — передает агентство слова неназванных источников знакомых с ситуацией. Там добавили, что продолжающаяся торговля с Россией и поставка товаров, в список которых входят и американские, помогают России продолжать боевые действия на Украине. Отмечается, что в период с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры направили в РФ товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал попытках США повлиять на Турцию. Также Вашингтон планирует надавить на турецкие власти и запретить им принимать рейсы российских авиакомпаний, использующих американские самолеты, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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