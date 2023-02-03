Bloomberg: США потребовали от Турции прекратить торговлю с Россией

Чиновники США потребовали от своих коллег из Турции прекратить экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Турция должна прекратить экспорт товаров в РФ», — передает агентство слова неназванных источников знакомых с ситуацией. Там добавили, что продолжающаяся торговля с Россией и поставка товаров, в список которых входят и американские, помогают России продолжать боевые действия на Украине. Отмечается, что в период с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры направили в РФ товаров на сумму около 800 миллионов долларов.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал попытках США повлиять на Турцию. Также Вашингтон планирует надавить на турецкие власти и запретить им принимать рейсы российских авиакомпаний, использующих американские самолеты, передает RT.
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Чиновники США потребовали от своих коллег из Турции прекратить экспорт товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Турция должна прекратить экспорт товаров в РФ», — передает агентство слова неназванных источников знакомых с ситуацией. Там добавили, что продолжающаяся торговля с Россией и поставка товаров, в список которых входят и американские, помогают России продолжать боевые действия на Украине. Отмечается, что в период с марта по октябрь 2022 года турецкие экспортеры направили в РФ товаров на сумму около 800 миллионов долларов. Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу рассказал попытках США повлиять на Турцию. Также Вашингтон планирует надавить на турецкие власти и запретить им принимать рейсы российских авиакомпаний, использующих американские самолеты, передает RT.