Пермский завод намерен возродить производство велосипедов «Урал»

09 февраля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

На пермском заводе также хотят выпускать электровелосипеды для курьеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский завод «Форвард» намерен выпускать электровелосипеды для курьеров, а также начать изготовление советских «Уралов». Кроме того, в планах предприятия — расширение в 2024 году ряда возрожденных велосипедов «Кама». «Кама» появится на 24 и 26-м колесе, старая была только на 20 (размер в дюймах). Прорабатываем возможность установки скоростей, стараемся, чтобы это были доступные варианты велосипедов», — рассказал РИА «Новости» представитель завода. Ранее на новость о том, что в Перми возродили производство велосипедов «Кама», отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В своем telegram-канале она написала, что в детстве часто каталась на велосипеде пермского производства. «Его покупали не мне, а маме. Но врезалось в память так, как будто мне, и как будто долго хотела. Мама крутила и рулила, я сидела на багажнике. Он был металлический, с такой скобочкой на пружине, под которую я заправляла что-то вроде мягкой подушки», — написала Мария Захарова. Она также добавила, что так, как помнит «Каму», не помнит даже первую любовь. Ранее URA.RU рассказывало, что производство велосипедов под легендарным брендом «Кама» запустил пермский завод «Форвард». Первая партия будет состоять из трех тысяч экземпляров.

Пермский завод «Форвард» намерен выпускать электровелосипеды для курьеров, а также начать изготовление советских «Уралов». Кроме того, в планах предприятия — расширение в 2024 году ряда возрожденных велосипедов «Кама». «Кама» появится на 24 и 26-м колесе, старая была только на 20 (размер в дюймах). Прорабатываем возможность установки скоростей, стараемся, чтобы это были доступные варианты велосипедов», — рассказал РИА «Новости» представитель завода. Ранее на новость о том, что в Перми возродили производство велосипедов «Кама», отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. В своем telegram-канале она написала, что в детстве часто каталась на велосипеде пермского производства. «Его покупали не мне, а маме. Но врезалось в память так, как будто мне, и как будто долго хотела. Мама крутила и рулила, я сидела на багажнике. Он был металлический, с такой скобочкой на пружине, под которую я заправляла что-то вроде мягкой подушки», — написала Мария Захарова. Она также добавила, что так, как помнит «Каму», не помнит даже первую любовь. Ранее URA.RU рассказывало, что производство велосипедов под легендарным брендом «Кама» запустил пермский завод «Форвард». Первая партия будет состоять из трех тысяч экземпляров.