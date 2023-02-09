Путин пожелал ушедшим из РФ брендам «всего доброго»

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин пожелал «всего доброго» иностранным компаниям Фото:
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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на уход иностранных брендов с территории страны и пожелал им «всего доброго». Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».

«Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки. Всего им доброго», — уточнил Владимир Путин. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24».

Иностранные компании начали уходить с территории РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые из них предполагают, что могут остаться в РФ. Ранее Минпромторг РФ уточнял, что IKEA окончательно не уйдет из России.

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Президент РФ Владимир Путин отреагировал на уход иностранных брендов с территории страны и пожелал им «всего доброго». Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив». «Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки. Всего им доброго», — уточнил Владимир Путин. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24». Иностранные компании начали уходить с территории РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые из них предполагают, что могут остаться в РФ. Ранее Минпромторг РФ уточнял, что IKEA окончательно не уйдет из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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