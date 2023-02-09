Путин пожелал ушедшим из РФ брендам «всего доброго»

Владимир Путин пожелал «всего доброго» иностранным компаниям
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на уход иностранных брендов с территории страны и пожелал им «всего доброго». Об этом он заявил в ходе заседания наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
«Некоторые мировые бренды уходят с российского рынка и несут убытки. Всего им доброго», — уточнил Владимир Путин. Трансляцию заседания проводит телеканал «Россия 24».
Иностранные компании начали уходить с территории РФ после начала спецоперации на Украине. Некоторые из них предполагают, что могут остаться в РФ. Ранее Минпромторг РФ уточнял, что IKEA окончательно не уйдет из России.
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