В Минпромторге намерены заставить IKEA остаться в России

06 сентября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Минпромторг рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России Фото: Размик Закарян © URA.RU Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании для обсуждения дальнейших планов. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. «Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. …На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — рассказал он РИА «Новости» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Сразу после нее компания заявила о ликвидации российской «дочки». Однако позднее стало известно, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. 1 сентября заводы компании возобновили работу на территории РФ.

Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет из России, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании для обсуждения дальнейших планов. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. «Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. …На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — рассказал он РИА «Новости» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2022). Ранее IKEA закрыла все магазины в РФ. Перед уходом с рынка шведская сеть стала распродавать товары, находящиеся на российских складах, сама распродажа закончилась в середине августа этого года. Сразу после нее компания заявила о ликвидации российской «дочки». Однако позднее стало известно, что IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться в течение двух лет. 1 сентября заводы компании возобновили работу на территории РФ.