Военкор Ткач назвал срок, когда закончатся бои в Бахмуте

Военкор Ткач: ВСУ сдадутся в плен в Бахмуте через месяц

10 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ сдадутся в плен, если у них закончатся боеприпасы, считает Василий Ткач Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Вооруженные силы России полностью перережут снабжение ВСУ в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, то воюющие там украинские военные сдадутся в плен. Произойти это может через месяц. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Как только у них закончатся боеприпасы и начнут подходить к концу продукты питания и вода, они будут сдаваться. Они не будут воевать, бросаясь на танки и автоматы с пустыми руками. Все зависит от того, насколько эффективно будет перерезано снабжение. Если оно будет перерезано эффективно, то это максимум месяц, мне кажется, и они сдадутся. Им некуда отходить. Если и выходить, то только под снаряды. Из того, что я слышал, предполагается полное окружение украинских войск. То есть перерезание трассы снабжения и полный контроль маршрута выхода», — объяснил Василий Ткач. В качестве примера военный корреспондент привел ситуацию в Мариуполе. «Точно так же было в Мариуполе. Когда у морских пехотинцев закончился боекомплект, они пошли и массово сдались. Там 1000 или 1500 человек было. Такого же можно ожидать и здесь», — добавил Ткач. Ранее в интервью французской газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута до получения западной техники. По его мнению, после взятия города ВС России пойдут дальше. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Вооруженные силы России полностью перережут снабжение ВСУ в Бахмуте (Артемовск) в ДНР, то воюющие там украинские военные сдадутся в плен. Произойти это может через месяц. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Как только у них закончатся боеприпасы и начнут подходить к концу продукты питания и вода, они будут сдаваться. Они не будут воевать, бросаясь на танки и автоматы с пустыми руками. Все зависит от того, насколько эффективно будет перерезано снабжение. Если оно будет перерезано эффективно, то это максимум месяц, мне кажется, и они сдадутся. Им некуда отходить. Если и выходить, то только под снаряды. Из того, что я слышал, предполагается полное окружение украинских войск. То есть перерезание трассы снабжения и полный контроль маршрута выхода», — объяснил Василий Ткач. В качестве примера военный корреспондент привел ситуацию в Мариуполе. «Точно так же было в Мариуполе. Когда у морских пехотинцев закончился боекомплект, они пошли и массово сдались. Там 1000 или 1500 человек было. Такого же можно ожидать и здесь», — добавил Ткач. Ранее в интервью французской газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дал приказ ВСУ держать оборону Бахмута до получения западной техники. По его мнению, после взятия города ВС России пойдут дальше.