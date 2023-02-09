Der Spiegel: Зеленский раскрыл, почему не дает приказ оставить Бахмут

Der Spiegel: Зеленский рассчитывает получить вооружение Запада раньше, чем ВСУ оставят Бахмут
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ тянут время в Бахмуте до получения помощи от Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Бахмут (Артемовск), так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал Владимир Зеленский в интервью. При этом он подчеркнул, что не согласен с тезисом Запада о том, что данный город не имеет никакого стратегического значения для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что дал приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) держать оборону Бахмута до конца. Говоря о ситуации в Бахмуте, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка там складывается успешно для российской армии, пишет Life. ВСУ терпят тяжелые потери в городе, передает «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Бахмут (Артемовск), так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel. «Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал Владимир Зеленский в интервью. При этом он подчеркнул, что не согласен с тезисом Запада о том, что данный город не имеет никакого стратегического значения для Украины. Ранее Зеленский заявил, что дал приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) держать оборону Бахмута до конца. Говоря о ситуации в Бахмуте, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка там складывается успешно для российской армии, пишет Life. ВСУ терпят тяжелые потери в городе, передает «Национальная служба новостей».
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