Der Spiegel: Зеленский раскрыл, почему не дает приказ оставить Бахмут

Der Spiegel: Зеленский рассчитывает получить вооружение Запада раньше, чем ВСУ оставят Бахмут

09 февраля 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ тянут время в Бахмуте до получения помощи от Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Бахмут (Артемовск), так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel. «Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал Владимир Зеленский в интервью . При этом он подчеркнул, что не согласен с тезисом Запада о том, что данный город не имеет никакого стратегического значения для Украины. Ранее Зеленский заявил, что дал приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) держать оборону Бахмута до конца. Говоря о ситуации в Бахмуте, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка там складывается успешно для российской армии, пишет Life . ВСУ терпят тяжелые потери в городе, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет сдавать Бахмут (Артемовск), так как рассчитывает вскоре получить западное вооружение. Об этом он рассказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel. «Мы в настоящее время приобретаем время для [того, чтобы дождаться] поставок оружия, для того, чтобы наша армия была усилена», — сказал Владимир Зеленский в интервью. При этом он подчеркнул, что не согласен с тезисом Запада о том, что данный город не имеет никакого стратегического значения для Украины. Ранее Зеленский заявил, что дал приказ Вооруженным силам Украины (ВСУ) держать оборону Бахмута до конца. Говоря о ситуации в Бахмуте, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что обстановка там складывается успешно для российской армии, пишет Life. ВСУ терпят тяжелые потери в городе, передает «Национальная служба новостей».