WP: Украина заминировала границу с Белоруссией

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ВСУ заминировали каждую дорогу и лесополосу на границе с Беларусью, заявил Евгений Силкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Белоруссией. Об этом заявил полковник ВСУ Евгений Силкин.

«Мы заминировали каждую дорогу и каждую лесополосу <…> Украинские военные заминировали большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией», — сказал Евгений Силкин, передает The Washington Post. Он также заявил, что Украина не намерена «дружить» с РФ или Белоруссией в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Ровненской области на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. По словам губернатора региона Виталия Коваля, в северной части области строятся инженерные и фортификационные сооружения. Позже Sky News написали о том, что на Украине заминировано более 40% всей территории, передает Pravda.Ru.

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Вооруженные силы Украины заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Белоруссией. Об этом заявил полковник ВСУ Евгений Силкин. «Мы заминировали каждую дорогу и каждую лесополосу <…> Украинские военные заминировали большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией», — сказал Евгений Силкин, передает The Washington Post. Он также заявил, что Украина не намерена «дружить» с РФ или Белоруссией в ближайшее время. Ранее стало известно, что в Ровненской области на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. По словам губернатора региона Виталия Коваля, в северной части области строятся инженерные и фортификационные сооружения. Позже Sky News написали о том, что на Украине заминировано более 40% всей территории, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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