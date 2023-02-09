WP: Украина заминировала границу с Белоруссией

09 февраля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

ВСУ заминировали каждую дорогу и лесополосу на границе с Беларусью, заявил Евгений Силкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Белоруссией. Об этом заявил полковник ВСУ Евгений Силкин. «Мы заминировали каждую дорогу и каждую лесополосу <…> Украинские военные заминировали большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией», — сказал Евгений Силкин, передает The Washington Post . Он также заявил, что Украина не намерена «дружить» с РФ или Белоруссией в ближайшее время. Ранее стало известно, что в Ровненской области на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. По словам губернатора региона Виталия Коваля, в северной части области строятся инженерные и фортификационные сооружения. Позже Sky News написали о том, что на Украине заминировано более 40% всей территории , передает Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Белоруссией. Об этом заявил полковник ВСУ Евгений Силкин. «Мы заминировали каждую дорогу и каждую лесополосу <…> Украинские военные заминировали большую часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией», — сказал Евгений Силкин, передает The Washington Post. Он также заявил, что Украина не намерена «дружить» с РФ или Белоруссией в ближайшее время. Ранее стало известно, что в Ровненской области на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. По словам губернатора региона Виталия Коваля, в северной части области строятся инженерные и фортификационные сооружения. Позже Sky News написали о том, что на Украине заминировано более 40% всей территории, передает Pravda.Ru.