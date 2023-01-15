В Ровненской области Украины заявили о полностью заминированной границе с Беларусью

Губернатор Ровненской области Коваль: граница с Беларусью полностью заминирована
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В Ровненской области заминирован весь пограничный периметр, заявил Виталий Коваль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ровненской области Украины на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал Виталий Коваль в своем telegram-канале. Он также добавил, что северная часть Ровненской области представляет из себя леса и болота. Также на севере региона строятся инженерные и фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом написали в telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Позже военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что украинская сторона опасается открытия линии фронта на границе с Беларусью.

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В Ровненской области Украины на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль. «В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал Виталий Коваль в своем telegram-канале. Он также добавил, что северная часть Ровненской области представляет из себя леса и болота. Также на севере региона строятся инженерные и фортификационные сооружения. Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом написали в telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Позже военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что украинская сторона опасается открытия линии фронта на границе с Беларусью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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