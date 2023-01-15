В Ровненской области Украины заявили о полностью заминированной границе с Беларусью

Губернатор Ровненской области Коваль: граница с Беларусью полностью заминирована

В Ровненской области заминирован весь пограничный периметр, заявил Виталий Коваль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ровненской области Украины на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль.

«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал Виталий Коваль в своем telegram-канале. Он также добавил, что северная часть Ровненской области представляет из себя леса и болота. Также на севере региона строятся инженерные и фортификационные сооружения.

Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом написали в telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Позже военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что украинская сторона опасается открытия линии фронта на границе с Беларусью.