В Ровненской области Украины заявили о полностью заминированной границе с Беларусью

В Ровненской области Украины на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль.
«В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал Виталий Коваль в своем telegram-канале. Он также добавил, что северная часть Ровненской области представляет из себя леса и болота. Также на севере региона строятся инженерные и фортификационные сооружения.
Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом написали в telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Позже военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что украинская сторона опасается открытия линии фронта на границе с Беларусью.
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В Ровненской области Украины на границе с Беларусью заминирован весь пограничный периметр. Об этом заявил губернатор региона Виталий Коваль. «В нашем регионе весь пограничный периметр заминирован», — написал Виталий Коваль в своем telegram-канале. Он также добавил, что северная часть Ровненской области представляет из себя леса и болота. Также на севере региона строятся инженерные и фортификационные сооружения. Ранее сообщалось, что ВСУ заминировали границу Украины и Беларуси. Об этом написали в telegram-канале белорусского Государственного пограничного комитета. Позже военный публицист Владислав Шурыгин предположил, что украинская сторона опасается открытия линии фронта на границе с Беларусью.