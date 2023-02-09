Экс-президент Польши: Украина и Россия не победят друг друга

Экс-президент Польши Квасьневский: РФ и Украина не смогут победить друг друга из-за нехватки сил

09 февраля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

Конфликт РФ и Украины затянется еще на несколько месяцев, заявил Александр Квасьневский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина не смогут победить друг друга из-за того, что обеим сторонам «не хватает сил». Об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский. По его мнению, конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев. «Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть конфликт с Украиной, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть Россию», — сказал Александр Квасьневский в ходе брифинга аккредитованными при ООН журналистами, передает РИА Новости. Бывший президент уверен, что бои затянутся еще на несколько месяцев. Ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы будут для Киева решающими в конфликте с РФ. Также он подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса.

Россия и Украина не смогут победить друг друга из-за того, что обеим сторонам «не хватает сил». Об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский. По его мнению, конфликт будет продолжаться еще несколько месяцев. «Россия недостаточно сильна, чтобы выиграть конфликт с Украиной, а Украина недостаточно сильна, чтобы выиграть Россию», — сказал Александр Квасьневский в ходе брифинга аккредитованными при ООН журналистами, передает РИА Новости. Бывший президент уверен, что бои затянутся еще на несколько месяцев. Ранее глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что следующие недели и месяцы будут для Киева решающими в конфликте с РФ. Также он подчеркнул необходимость усиления военной поддержки Украины, передает «Национальная служба новостей». Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных жителей Донбасса.